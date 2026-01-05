Ngành giáo dục bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Chiều 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị công tác cán bộ, giới thiệu, bỏ phiếu cho Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1977), hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm giám đốc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị công tác cán bộ do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức. Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chia sẻ, trên cơ sở cho phép của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, cho phép ngành giáo dục được giới thiệu, bỏ phiếu nhân sự tại chỗ - Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An từ năm 2026.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị công tác cán bộ giới thiệu chức danh giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

"Giám đốc sở cần đổi mới, sáng tạo, quyết đoán để đưa ngành giáo dục không ngừng vươn lên để đạt được những thành tích cao" - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kỳ vọng.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều tỏ ra đồng thuận, tin tưởng trước sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho phép ngành giáo dục được lựa chọn, giới thiệu nhân sự tại chỗ làm giám đốc sở. Qua đó, thể hiện niềm tin của cấp trên đối với ngành giáo dục tỉnh Nghệ An.

"Đồng chí Nguyễn Văn Khoa có phẩm chất, tri thức, năng lực phấn đấu bền bỉ từ khi là giáo viên đến nay là phó giám đốc sở" - ý kiến của một cán bộ tại hội nghị chiều nay.

Sau đó, Hội nghị đã tiến hành các bước chỉ định lập ban kiểm phiếu.

Bước 1, Hội nghị đã tổ chức phát phiếu, lấy kiến của Giám đốc Sở; Phó Giám đốc Sở; trưởng phòng thuộc Sở; trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giới thiệu nhân sự, bầu bổ nhiệm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) lên điều hành công tác giới thiệu, bỏ phiếu bầu chức danh giám đốc sở. Ảnh: Quốc Huy

Tổng số phiếu phát ra 121 phiếu, số phiếu thu về 121 phiếu hợp lệ. Số phiếu đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An là 120 trên 121 phiếu, đạt 98,36%.

Các trưởng, phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bỏ phiếu, giới thiệu người đủ điều kiện giữ chức vụ giám đốc sở. Ảnh: Quốc Huy

Bước 2, Hội nghị đã tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến của Giám đốc Sở; Phó Giám đốc Sở; trưởng phòng thuộc Sở; trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giới thiệu nhân sự, bầu bổ nhiệm giám đốc Sở.

Với số phiếu phát ra 363 và số phiếu thu về hợp lệ là 363 phiếu nhưng chưa công bố kết quả.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trả lời trong buổi họp báo được giới thiệu, bỏ phiếu làm giám đốc sở này.

Ông Nguyễn Văn Khoa (sinh năm 1977) là Thạc sỹ Toán học, Tiến sỹ Quản lý Giáo dục. Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vào tháng 1/2019, ông là giáo viên Toán kiêm Bí thư đoàn, Tổ trưởng tổ Toán - Tin - Trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành cũ). Sau đó, là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 2 tỉnh Nghệ An; Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ (huyện Hưng Nguyên cũ) và giữ chức vụ chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn