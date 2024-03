Nghệ An: Dân "tố" chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Yên Hoà lừa dối (Bài 3)

“Chủ đầu tư đã lừa dối chúng tôi…”

Mới đây, hàng chục hộ dân mua nhà ở tại Dự án Khu nhà ở Yên Hoà (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) tiếp tục gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng “tố” chủ đầu tư là Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết quyền lợi cho người dân.

Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An cũng vừa bị Đội Quản lý TTĐT TP Vinh lập biên bản vi phạm về hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Được biết, Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An (gọi tắt là Cty DN trẻ, có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà CK, số 3A đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Kết – Chủ tịch HĐQT).

Theo đơn kiến nghị của người dân (lần 3) gửi UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh, Cty DN trẻ thì: “Từ năm 2018, sau khi tìm hiểu Dự án Khu nhà ở Yên Hoà do Cty DN trẻ làm chủ đầu tư, chúng tôi đã ký hợp đồng góp vốn với mục đích mua đất để xây dựng nhà ở. Do hạ tầng thiếu đồng bộ, trạm biến áp không có, đường đi trong dự án kém chất lượng, thi công dở dang, không đúng như quy hoạch nên nhiều hộ dân muốn xây nhà nhưng không xây được”.

Các hộ dân tiếp tục cho biết: “Cuối năm 2021 đầu năm 2022 chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Văn Kết ký thông báo cho tất cả các hộ dân đầu tư yêu cầu xây dựng, nhiều hộ đến xây vẫn không có điện, Dự án không có gì thay đổi. Nhưng vì sự yêu cầu mang tính ép buộc và phải nộp tiền phạt của dự án cho nên các hộ gia đình đã phải thực hiện theo thông báo. Quá trình thi công xây dựng chúng tôi phải liên hệ với Công ty điện lực TP Vinh hoặc các hộ dân xung quanh để có nguồn điện thi công (nhà nào tự lo nhà đó)”.

Đường sá xuống cấp, chủ đầu tư không chịu bỏ tiền sửa chữa nên các hộ dân phải góp tiền mua đá mạt về sửa đường.

Ngoài ra, các hộ dân còn “tố” chủ đầu tư lạm thu khi: “Một số hộ dân do chưa đủ điều kiện xây dựng nên phải chuyển nhượng cho gia đình khác. Để làm thủ tục chuyển nhượng, các hộ đó phải nộp 42 triệu tiền phạt + 5% tiền phí chuyển nhượng tương đương 45 triệu đồng/1lô đất có diện tích 113m2” (?!).

Hàng chục hộ dân ký “hợp đồng góp vốn” tại dự án cũng cho biết thêm: “Sau khi tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam có đăng tải phản ánh Dự án Khu dân cư Yên Hoà có nhiều sai phạm, chủ đầu tư vô trách nhiệm với những bức xúc của người dân…thì lãnh đạo UBND tỉnh và UBND TP Vinh cùng một số ban ngành vào cuộc, làm việc với chủ đầu tư. Thế nhưng chủ đầu tư vẫn xem thường, không có động thái gì, không thực hiện đúng cam kết và đúng hợp đồng góp vốn. Chủ đầu tư đã lừa dối chúng tôi để chúng tôi tự xoay xở và tìm kiếm nguồn điện, nguồn nước. Nhiều hộ gia đình xây dựng xong nhà gửi hồ sơ đến chủ đầu tư xin cấp Giấy CNQSD đất và tài sản gắn liền với đất nhưng chủ đầu tư không làm, lấy lí do này, lí do khác để trốn tránh trách nhiệm”.

Các hộ dân quá bức xúc, bất bình khi tiếp tục yêu cầu: “Chúng tôi tha thiết sự vào cuộc của lãnh đạo UBND các cấp, các Sở ba ngành của tỉnh Nghệ An nhằm giúp chúng tôi được tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi như những Dự án khác. Chủ đầu tư không thể “mang con bỏ chợ” vô trách nhiệm mãi như thế được”.

Bị lập biên bản vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình

Trước đó, Môi trường và Đô thị đăng tải bài viết “Nghệ An: Dự án Khu dân cư Yên Hoà đã ký gần cả trăm hợp đồng góp vốn trái quy định?” thì ngay sau đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã có CV số 4743/SXD-QLN về việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật đối với Dự án.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết: Trong thời gian qua, dư luận có nhiều phản ánh về những tồn tại đối với Dự án Khu dân cư Yên Hoà tại phường Quán Bàu, TP Vinh do Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An làm chủ đầu tư, như: Chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tiến độ xây dựng chậm mặc dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn thực hiện dự án. Dự án chưa đủ điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; vệ sinh môi trường không đảm bảo…

Người dân cho rằng “do hạ tầng thiếu đồng bộ, trạm biến áp không có, đường đi kém chất lượng, thi công dở dang, không đúng như QH nên nhiều hộ dân muốn xây nhà nhưng không xây được”.

Để thực hiện đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng yêu cầu Cty DN trẻ: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các hạng mục công trình khác của dự án đung QH chi tiết, thiết kế và GPXD đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; hoàn thành, lập hồ sơ gửi về cơ quan có thầm quyền để được kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh BĐS và pháp luật khác có liên quan. Chủ đầu tư không được ký các loại hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các nhà ở riêng lẻ tại dự án nêu trên khi chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện. Các trường hợp ký hợp đồng không đúng quy định thì không được pháp luật công nhận, chủ đầu tư sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho khách hàng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Vinh tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn, nhất là tại dự án nhà ở. Mọi hành vi vi phạm TTXD phải được kiểm tra phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh.

Chỉ đạo các phòng ban chức năng và UBND phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đăng tải thông tin quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS, điều kiện mua bán nhà ở hình thành trong trương lai của dự án KDC Yên Hoà để người dân trên địa bàn được biết; đồng thời khuyến cáo người dân phải tìm hiểu kỹ thông tin, hồ sơ pháp lý dự án khi có ý định tham gia giao dịch, kinh doanh BĐS để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.

Mới đây nhất, vào ngày 08/01/2024, chủ đầu tư là Cty DN Trẻ bị Đội Quản lý TTĐT TP Vinh lập biên bản vi phạm về hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Theo đó, Cty CP DN trẻ Nghệ An đã vi phạm khoản 3, Điều 15 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Mức phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Đội Quản lý TTĐT TP Vinh đã chuyển hồ sơ vi phạm của Cty CP DN trẻ Nghệ An lên UBND TP Vinh để ban hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên, ngày 23/01/2024, một cán bộ phòng QLĐT TP Vinh cho biết: Mặc dù biên bản vi phạm đã được gửi lên nhưng UBND TP Vinh vẫn chưa ban hành quyết định xử phạt. Nguyên nhân được cho là có nội dụng chưa phù hợp cũng như đang chờ kết luận của Sở Xây dựng Nghệ An.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc./.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn