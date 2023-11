Nghệ An: Dự án Khu dân cư Yên Hoà đã ký gần cả trăm hợp đồng góp vốn trái quy định?

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh loạt bài “Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An thi công Dự án “rùa bò” và Nghệ An: Vi phạm Luật Đầu tư, Đất đai, Dự án tiếp tục được gia hạn”. Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2518/QĐ.UBND.CN về việc phê duyệt quy hoạch (QH) chi tiết 1/500 Khu nhà ở Yên Hoà, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Chủ đầu tư là Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An (gọi tắt là Cty DN trẻ), có địa chỉ tại tầng 4, toà nhà CK, số 3A đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Kết – Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, khu đất rộng 3,41 ha nằm ở phía Tây đường Nguyễn Trãi được QH với những định hướng như sau: Khu chung cư kết hợp siêu thị, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê gồm 01 công trình cao 09 tầng (diện tích khoảng 4.500m2); Khu biệt thự liền kề gồm 24 lô, mỗi lô từ 160-238m2 (tổng diện tích khoảng 4.000m2); Khu nhà ở liền kề 03 tầng gồm 74 lô, mỗi lô từ 103-139m2 (tổng diện tích 9.200m2).

Chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn, nhưng từ năm 2020- 2023, Cty DN trẻ đã bất chấp các quy định, ký hàng loạt hợp đồng “góp vốn” với khách hàng. Hiện nay nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở.

Ngoài ra dự án còn có Khu xây dựng công trình công cộng gồm 01 nhà trẻ cao 2 tầng, diện tích khoảng 2.200m2; Khu cây xanh, thể dục thể thao, công viên (gần 3.000m2). Mật độ xây dựng dự án 37,2%, hệ số sử dụng đất 1,3 lần.

Ngày 19/11/2009, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà được UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 27111000019 (lần đầu). Theo đó, Tổng vốn đầu tư: 292,35 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 15%. Thời gian hoạt động của dự án 28 năm kể từ ngày được cấp GCNĐT.

Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày cấp GCNĐT. Cụ thể: Giai đoạn 1 – 01 năm đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu. Giai đoạn 2: 04 năm xây dựng, hoàn thiện và khai thác các lô đất có hạ tầng (nhà biệt thự, nhà liền kề), các căn hộ chung cư, công trình công cộng.

Sau khi phê duyệt QH, cấp GCNĐT, Cty DN trẻ không hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án như tiến độ được giao. Nhiều năm sau đó, mặc dù dự án chậm tiến độ nghiêm trọng, nhưng không được chủ đầu tư xin gia hạn, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, nhưng điều “lạ lùng” là không bị một chế tài nào xử lý (?!).

Hơn 10 năm sau, tức ngày 08/04/2020, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với 1 số dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong đó có Cty DN trẻ.

Tuyến đường phía Nam của dự án đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư xây dựng.

Theo QĐ số 1085 thì UBND tỉnh Nghệ An cho phép Cty DN trẻ gia hạn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (từ 08/04/2020 – 08/04/2022).

Tuy nhiên, Cty DN trẻ đã không chấp hành, phớt lờ Quyết định, tiếp tục vi phạm tiến độ nghiêm trọng. Hàng loạt hạng mục chính của dự án như nhà trẻ, chung cư 09 tầng, trụ sở hội Doanh nghiệp trẻ 09 tầng, khu biệt thự, nhà liền kề với gần 100 lô đất chỉ lác đác khoảng chục căn được xây dựng. Trong khi đó, nhiều tuyến đường, vỉa hè trong dự án bong tróc, hư hỏng nặng; tuyến đường phía Nam của dự án chưa xây dựng, trạm điện theo QH cũng đang… “treo” vô thời hạn.

Sở Xây dựng chưa có thông báo dự án đủ điều kiện huy động vốn

Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án, chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu, và đặc biệt chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện huy động vốn, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2020- 2023, Cty DN trẻ đã bất chấp các quy định, ký hàng loạt “hợp đồng góp vốn” với khách hàng. Tính đến nay, chủ đầu tư đã “bán” gần hết các lô đất liền kề, biệt thự tại dự án Khu nhà ở Yên Hoà.

Theo điểm đ, khoản 4, Điều 58, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt VPHC về XD, thì chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS “huy động vốn không đúng quy định” sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 tỷ đồng.

Theo tính toán sơ bộ của các nhà đầu tư thì 01 lô đất liền kề có giá trung bình từ 1,5 - 2 tỷ đồng, lô Biệt thự từ 2,5- 3,5 tỷ đồng; với gần 100 lô biệt thự, liền kề thì chủ đầu tư Khu nhà ở Yên Hoà là Cty DN trẻ đã “bỏ túi” hàng trăm tỷ đồng. Việc làm của chủ đầu tư diễn ra một cách công khai, bất chấp các quy định pháp luật nhưng điều “lạ lùng” là cho đến nay, chưa bị bất cứ một cơ quan nào “tuýt còi”, xử lý (?!).

Ngày 27/10/2023, Sở Xây dựng Nghệ An có văn bản số 3913/SXD-VP trả lời Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc Sở đã có thông báo dự án Khu nhà ở Yên Hoà đủ điều kiện ký hợp đồng huy động vốn hay chưa? Theo đó, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Văn Hải cho biết: “Đến thời điểm hiện nay (tháng 10/2023-PV) Sở Xây dựng chưa có thông báo dự án nêu trên đủ điều kiện ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”.

Mặc dù ký hợp đồng góp vốn với hàng loạt khách hàng nhưng cho đến nay, hạ tầng dự án chưa hoàn thành, một số hạng mục thì xuống cấp, hư hỏng, đặc biệt là tuyến đường phía Nam và trạm điện (mức đầu tư khoảng 2 tỷ đồng-pv) chưa được xây dựng.

Vì vậy sau khi ký hợp đồng góp vốn, một số hộ dân có nhu cầu nhà ở đã đến khởi công, nhưng dự án chưa có trạm điện nên các hộ này phải xin câu nối khắp nơi. Việc câu nối không đúng quy hoạch không chỉ ảnh hưởng đến nguồn điện sinh hoạt khu vực Quán Bàu mà còn liên quan đến vấn đề trách nhiệm, phòng cháy chữa cháy.

Trạm điện chưa có nên người dân phải móc nối trái QH, tiềm ẩn cháy nổ và tai nạn điện giật.

Quá bức xúc, vào đầu tháng tháng 9/2023, hàng loạt khách hàng đã ký “hợp đồng góp vốn” với ông Nguyễn Văn Kết – người đại diện pháp luật Cty DN trẻ đã đồng loạt viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh, các cơ quan truyền thông.

Theo đó, các khách hàng cho biết: “Chúng tôi là những thành viên đã đầu tư mua đất nền để làm chỗ ở lâu dài tại khu nhà ở Yên Hòa, phường Quán Bàu, TP Vinh Nghệ An do Cty DN trẻ làm chủ đầu tư, qua sàn gia dịch BĐS Đất Xanh Nghệ An… Nói là góp vốn nhưng thực chất phần lớn là mua bán đất nền, chồng tiền một lần theo giá đất mà sàn BĐS Đất Xanh niêm yết, Chủ yếu là đầu tư từ năm 2020 trở lại đây”.

Các khách hàng cho biết thêm: “Hiện nay tại dự án này, chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy hoạch mà UBND Tỉnh đã phê duyệt, các hạng mục công trình đến nay chưa triển khai xây dựng như trụ sở Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An, nhà trẻ, khu công viên cây xanh thể thao, trạm biến áp 400 KVA. Hệ thống điện hiện tại đang đấu nhờ vào lưới điện chi nhánh điện thành phố, đấu nối lung tung không an toàn”.

Vì vậy, để thực hiện đúng tiến độ của dự án, các khách hàng kiến nghị, yêu cầu chủ đầu tư: “Đảm bảo khâu cung ứng điện, nước đầy đủ, an toàn để chúng tôi thực hiện và đồng hành triển khai xây dựng trạm biến áp 400KVA phục vụ điện thi công, sinh hoạt lâu dài, ổn định cho khu dân cư”.

Để mang tính khách quan, gần 1 tuần nay phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam tìm đủ mọi cách để liên hệ làm việc với người đại diện pháp luật Cty DN trẻ nhưng vẫn bất thành. Cụ thể, PV đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều cuộc với ông Nguyễn Văn Kết nhưng đều không nhận được 1 lời hồi âm.

Theo điểm đ, khoản 4, Điều 58, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, thì chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản “huy động vốn không đúng quy định” sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 tỷ đồng.

Dự án không chỉ chậm tiến độ mà nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Các tuyến đường bong tróc, rã rời như cơm nguội.

Như vậy, việc chủ đầu tư là Cty DN trẻ đã ký kết các hợp đồng góp vốn đối với các khách hàng khi chưa có văn bản thông báo “dự án đủ điều kiện ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại” của Sở Xây dựng Nghệ An là không đúng quy định.

Tuy nhiên đến nay, hành vi vi phạm của chủ đầu tư vẫn chưa bị xử lý, các “hợp đồng góp vốn” vẫn được ông Nguyễn Văn Kết – Chủ tịch HĐQT Cty CP DN trẻ ký kết với các khách hàng một cách ngang nhiên. Việc làm này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật, tạo môi trường đầu tư không lành mạnh, mà còn đẩy những khách hàng rơi vào “rủi ro”, bất trắc khi ký kết các hợp đồng góp vốn mà cơ quan chức năng chưa cho phép.

Đề nghị Sở Xây dựng Nghệ An, UBND TP Vinh, Đội quản lý TTĐT TP Vinh, các cơ quan liên quan sớm kiểm tra, có phương án xử lý các tồn tại, vi phạm tại dự án Khu dân cư Yên Hoà do Cty CP DN trẻ Nghệ An làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc./.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn