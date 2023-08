Vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Dự án tiếp tục được gia hạn, điều chỉnh quy hoạch (Bài 2)

Như chúng tôi đã thông tin ở bài viết: “Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An thi công Dự án “rùa bò” qua hơn 1 thập kỷ như thế nào?” sau cả chục năm phê duyệt quy hoạch, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Dự án Khu nhà ở Yên Hoà do Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An làm chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng về tiến độ, Luật Đất đai. Doanh nghiệp này chỉ làm hạ tầng sơ sài rồi ký kết các hợp đồng “hợp tác đầu tư” với người dân. Thực ra, đây là hình thức bán “lúa non” khi giao bìa các lô đất ở (đang đứng tên Công ty) cho người dân và họ tự xây dựng nhà ở. Gần cả trăm lô đất tại Dự án Khu nhà ở Yên Hoà đã được “hợp tác đầu tư” kiểu như thế này.

Tuy nhiên ngoài việc bán “lúa non” thu về hàng trăm tỷ đồng, thì hàng loạt hạng mục chính của dự án như Khu nhà trẻ 2.000m2, chung cư 09 tầng 2.590m2, trụ sở Hội Doanh nghiệp trẻ 9 tầng 1.885m2, khu cây xanh, thể thao 2.774m2… đã không được xây dựng như tiến độ được giao.

Dự án chậm tiến độ gần cả chục năm, vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư, Luật Đất đai, tháng 04/2020 được UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện gia hạn thêm 24 tháng nhưng hết hạn, Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An vẫn không chấp hành, tiếp tục vi phạm.

Mặc dù vi phạm nghiêm trọng về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, nhưng nhiều năm trôi qua, dự án Khu nhà ở Yên Hoà đã không hiểu bằng cách nào đó, nằm ngoài “danh sách” tất cả các cuộc thanh kiểm tra của các Đoàn liên ngành thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Vào năm 2018, tức sau gần 10 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch, dự án Khu dân cư Yên Hoà mới được UBND tỉnh Nghệ An đưa vào thanh kiểm tra.

Ngày 08/04/2020 UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà.

UBND tỉnh Nghệ An cho phép Dự án được gia hạn 24 tháng (từ ngày 08/04/2020 đến 08/04/2022) để hoàn thiện tổng thể dự án, đưa vào hoạt động. Đây là thời gian gia hạn khá dài so với 1 số dự án nhà ở tương tự khác. Tuy nhiên lại một lần nữa, Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An đã không chấp hành, tiếp tục vi phạm tiến độ.

Để công bằng trong môi trường đầu tư, thượng tôn pháp luật, đáng lẽ UBND tỉnh Nghệ An phải ra quyết định thu hồi một phần hay toàn bộ dự án, nhưng đằng này lại tiếp tục cho… gia hạn (?!).

Ngoài hệ thống mương thoát nước nội bộ, nền đường, điện nước đã được xây dựng trước đó nay xuống cấp, cỏ mọc um tùm thì các hạng mục chính của dự án như nhà trẻ, chung cư 09 tầng, trụ sở hội Doanh nghiệp trẻ 09 tầng với cả ngàn m2… đã không được xây dựng. Cả trăm lô đất biệt thự, nhà liền kề được “hợp tác đầu tư” trước đó thì nay cũng chỉ có chục căn xây dựng lẻ tẻ, không căn nào giống căn nào.

Ngày 10/03/2022 (chưa tới 01 tháng nữa là hết thời gian gia hạn), Chủ tịch HĐQT Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An Nguyễn Văn Kết đã có báo cáo về tình hình thực hiện dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Theo đó ông Kết cho biết: Do tình hình dịch bệnh phức tạp kéo dài dẫn tới việc thi công các hạng mục không đạt tiến độ. Kế hoạch triển khai dự án trong thời gian sắp tới là: Xin điều chỉnh khu đất xây dựng trụ sở Văn phòng Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An thành khu đất xây dựng toà nhà hỗn hợp và Văn phòng công ty.

Xin điều chỉnh khu siêu thị dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư 09 tầng thành khu nhà ở biệt thự liền kề. Xin điều chỉnh khu nhà trẻ lên 5 tầng.

Vì sao không thu hồi một phần hay toàn bộ Dự án mà tiếp tục cho phép gia hạn?

Dự án chậm tiến tộ gần cả chục năm, vi phạm nghiêm trọng Luật Đầu tư, Luật Đất đai, tháng 04/2020 được UBND tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện gia hạn 24 tháng nhưng hết hạn, Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An vẫn không chấp hành, tiếp tục vi phạm.

Để công bằng trong môi trường đầu tư, thượng tôn pháp luật, đáng lẽ UBND tỉnh Nghệ An phải ra quyết định thu hồi một phần hay toàn bộ dự án, đặc biệt là các hạng mục như Khu nhà trẻ, khu chung cư cao tầng, trụ sở Hội DN trẻ…với diện tích cả ngàn m2.

Tuy nhiên không hiểu vì “lí do” gì, UBND tỉnh Nghệ An lại tiếp tục gia hạn cho dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà, rồi tiếp tục cho điều chỉnh quy hoạch, chuyển nhượng một phần dự án cho một công ty khác (?!).

Theo đó, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có CV số 1175/UBND-CN về việc xử lý 08 dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà.

Hạng mục điện nội bộ chưa được đấu nối với trạm nên người dân mua đất của dự án phải xin “câu điện” từ các hộ dân xung quanh hết sức nguy hiểm, mất an toàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho phép điều chỉnh tiến độ thêm 18 tháng kể từ ngày 20/02/2023 đối với Dự án Khu nhà ở Yên Hoà tại phường Quán Bàu, TP Vinh do Cty CP Doanh nghiệp trẻ làm chủ đầu tư.

Tại CV số 1175, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An còn giao: “Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu xử lý việc đưa hạng mục Nhà trẻ ra khỏi Quy hoạch của dự án Khu nhà ở mới Yên Hoà tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh đảm bảo phù hợp với mục tiêu dự án đã được chấp thuận và các quy định của pháp luật hiện hành. Xem xét xử phạt các hành vi vi phạm hành chính của chủ đầu tư dự án theo quy định”.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chủ đầu tư: Có văn bản cam kết về việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định, tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng để hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và thời gian được UBND tỉnh cho phép gia hạn.

Căn cứ CV số 1175 và đề nghị của Cty CP Doanh nghiệp trẻ Nghệ An, ngày 03/04/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ nhất đối với dự án Khu nhà ở Yên Hoà.

Theo đó, quy mô dự án vẫn là: Đất xây dựng chung cư cao tầng (09 tầng) diện tích 2.500m2; Trụ sở Hội DN trẻ (tối đa 09 tầng) diện tích 1.885m2; đất xây dựng nhà trẻ (02 tầng) diện tích 2.000m2; đất xây dựng biệt thự liền kề (03 tầng) diện tích 4.000m2; đất xây dựng nhà ở liền kề (03 tầng) diện tích 9.000m2; đất cây xanh thể thao 2.700m2… Tổng diện tích đất sử dụng 32.427,15m2.

Tổng vốn đầu tư: Hơn 292 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án: 28 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành dự án trước ngày 20/08/2024.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc./.

Tác giả: VP BTB

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn