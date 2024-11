Nghệ An: Đặc sắc triển lãm sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên

Your browser does not support the video tag.

Video triển lãm " Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống".

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện triển lãm " Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam".

Triển lãm được xây dựng với không gian văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam với chiều dài lịch sử, văn hóa của đất nước qua nhiều giai đoạn.

Triển lãm nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, các di sản văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam.

Triển lãm quảng bá những giá trị đặc sắc về các sản phẩm du lịch của mỗi vùng miền, thông qua đó góp phần kích cầu cho việc kết nối phát triển du lịch giữa các vùng miền, tỉnh thành.

Triển lãm đã mang đến cho du khách có được những trải nghiệm thú vị về những di sản văn hóa, lịch sử của con người Việt Nam.

Đó là những không gian văn hóa đồ sộ, hết sức đặc sắc, qua bao thăng trầm của thời gian, lịch sử nhưng vẫn được lưu truyền, gìn giữ và phát huy cho đến tận hôm nay.

Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An Cao Văn Xích cho biết:: Triển lãm là hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Cùng với đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên...

Chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh văn hóa di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam tham gia trưng bày chuyên đề " Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam theo vùng văn hóa". Trưng bày chuyên đề đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trưng bày theo đặc trưng văn hóa vùng , như di sản văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng văn hóa Thung Lũng, vùng Núi Cao, vùng Duyên hải, vùng Trường Sơn, vùng Nam Bộ. Triển lãm nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy hơn nữa các giá trị văn hoá dân tộc sinh sống trên dải đất hình chữ S.”, chị Đào Thị Phương, hướng dẫn viên Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết.



Tác giả: Hoàng Phạm - Thu Thủy

Nguồn tin: kinhtedothi.vn