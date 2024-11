Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2024

Phó Giám đốc Sở VH&TT Quách Thị Cường thông tin các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh

Cụ thể, Lễ kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh sẽ được tổ chức vào tối ngày 23/11/2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV. Cùng với đó, từ tháng 9-11/2024 đã tổ chức Cuộc thi sáng tác soạn lời Dân ca Ví, Giặm; lễ tổng kết, trao thưởng diễn ra trong tháng 11/2024

UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival “Về miền Ví, Giặm – Kết nối tinh hoa di sản” và Cầu truyền hình Chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm”. Chương trình được khai mạc vào ngày 27/11 và bế mạc vào ngày 30/11/2024.

Hai tỉnh cũng phối hợp tổ chức Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh có sự tham gia của các tỉnh bạn: Lâm Đồng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Phú Thọ. Đồng thời, hai tỉnh cũng sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị - Hội thảo quốc gia đánh giá công tác bảo tồn, phát triển giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào ngày 29/11 tại thành phố Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” là hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản hoá Việt Nam (23/11) nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những di sản văn hóa, thiên nhiên, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong cả nước, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức gồm: Tổ chức Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” tại Trung tâm Văn hóa, Bảo tàng tỉnh Nghệ An với nội dung Trưng bày hình ảnh về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước với di sản văn hóa dân tộc; giới thiệu hình ảnh về di sản văn hóa; di sản thiên nhiên; di sản văn hóa phi vật thể; di sản tư liệu, ký ức; các di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh và đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc. Trưng bày “Những bài thơ của Bác Hồ trên Sen thư pháp”; Không gian văn hóa trà Việt; Trình diễn nghệ thuật điêu khắc ánh sáng; Triển lãm “Áo dài Việt Nam”… Tổ chức không gian trưng bày “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống” của các tỉnh, thành phố tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh với sự tham gia của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu.

Cùng với đó, Bộ VH-TT&DL tổ chức không gian trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống tại phố đi bộ Hồ Tùng Mậu từ ngày 22-26/11/2024; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật...

Vào 23h05 ngày 27/11/2013 (giờ Hà Nội), tại Paris, Pháp, UNESCO đã công nhận dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Tối 31/1/2014, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ví, giặm Nghệ Tĩnh là hai lối hát dân ca không nhạc đệm, xuất hiện đã hàng trăm năm, được cư dân Nghệ Tĩnh sáng tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất, sinh hoạt đời thường. Bởi vậy, các lối hát ví, giặm cũng được gọi tên theo các hoạt động như: Ví phường vải, ví trèo non, ví phường cấy, giặm kể, giặm vè, giặm cửa quyền… Được trao truyền bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác, Ví, giặm Nghệ Tĩnh đã thể hiện vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng dân cư. Không chỉ được sản sinh trong quá trình thực hành lao động, Ví, giặm Nghệ Tĩnh còn là hình thức giải trí cộng đồng, là phương tiện nghệ thuật rất đặc trưng biểu đạt tâm tư, tình cảm, cốt cách và diện mạo người Nghệ.

