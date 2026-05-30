Nghệ An: Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho Trưởng Công an một số xã

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: CAX Bích Hào

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng phòng PX01, Trung tá Hoàng Ngọc Sỹ đã trao các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho các Trưởng Công an xã đủ điều kiện theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho Trưởng Công an các xã Bích Hào, Thuần Trung và Sơn Lâm. Ảnh: CAX Bích Hào

Việc trao quyết định thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ công an cơ sở; đồng thời khẳng định sự quan tâm đối với lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bích Hào chúc mừng Trưởng Công an xã tại buổi lễ công bố. Ảnh: CAX Bích Hào

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Lâm chúc mừng đồng chí Trưởng Công an xã tại buổi lễ công bố. Ảnh: CAX Sơn Lâm

Đại diện các đồng chí nhận quyết định, Trưởng Công an xã Bích Hào, Thiếu tá Hồ Xuân Công bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi. Những quyết định được trao không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của mỗi cá nhân mà còn là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thi đua rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương chúc mừng các Trưởng Công an xã. Ảnh: CAX Bích Hào

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở ngày càng cao, việc quan tâm xây dựng đội ngũ công an xã vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, gần dân, sát dân tiếp tục là nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn