Từ 1/7, những ai đăng tải hình ảnh này sai sẽ bị phạt 40 triệu đồng

Theo Điều 93 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi đăng, phát hoặc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng. Quy định này áp dụng đối với các hành vi vi phạm trên trang thông tin điện tử, nền tảng số và môi trường mạng.

Không chỉ bị xử phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 93.

Đồng thời, cơ quan chức năng có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, gỡ bỏ đường dẫn chứa thông tin trái quy định, thu hồi hoặc hoàn trả tên miền, gỡ bỏ ứng dụng vi phạm nếu có.

So với quy định hiện hành, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng bản đồ Việt Nam sai chủ quyền đã tăng thêm 10 triệu đồng, cho thấy xu hướng siết chặt quản lý nội dung số liên quan đến chủ quyền quốc gia.

Ngoài hành vi liên quan đến bản đồ Việt Nam, khoản 3 Điều 93 còn quy định mức phạt từ 30 - 40 triệu đồng đối với nhiều hành vi khác trên trang thông tin điện tử.

Trong đó có các hành vi như: Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; đăng tải tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được phép hoặc đã bị cấm lưu hành; tuyên truyền, kích động bạo lực, mê tín dị đoan, nội dung đồi trụy, phá hoại thuần phong mỹ tục.

Cùng với việc siết nội dung trên môi trường mạng, Nghị định 174/2026/NĐ-CP cũng tăng cường quản lý hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến.

Theo quy định, khi đăng ký tài khoản game online, người chơi phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động Việt Nam. Đối với người chơi dưới 16 tuổi, tài khoản phải do cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký và quản lý.

Đáng chú ý, mức phạt từ 20-40 triệu đồng sẽ áp dụng với doanh nghiệp phát hành game G2, G3, G4 nếu không thực hiện xác thực tài khoản đúng quy định; riêng game G1 có thể bị xử phạt đến 60 triệu đồng. Đây là chế tài áp dụng cho nhà phát hành dịch vụ game, không phải xử phạt trực tiếp người chơi.

Việc tuân thủ quy định mới không chỉ giúp tránh rủi ro pháp lý mà còn góp phần xây dựng môi trường game an toàn và lành mạnh hơn cho cộng đồng game Việt Nam:

Chỉ sử dụng tài khoản và nền tảng game chính thống. Không chia sẻ OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân trên mạng. Cẩn trọng với các website hack/mod game, nạp thẻ giá rẻ vì có nguy cơ chứa mã độc hoặc lừa đảo. Kiểm tra kỹ nội dung hình ảnh, bản đồ khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, diễn đàn game.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn