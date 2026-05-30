Nghệ An cảnh báo cấp nguy hiểm nguy cơ cháy rừng trên diện rộng

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều nơi, nhiều thời điểm ghi nhận nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nghệ An thường xuyên đối mặt với nguy cơ cháy rừng trong các đợt cao điểm. Ảnh: KA.

Nắng nóng kéo có thể kéo theo cháy rừng ở mức cấp IV (cấp nguy hiểm), trước tình hình trên Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An (BCĐ) thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An đến ngày 31/5/2026.

Trong đó cảnh báo Cấp IV (cấp nguy hiểm) đối với các phường Trường Vinh, Cửa Lò, Vinh Lộc; xã Đô Lương, Bạch Ngọc, Văn Hiến, Bạch Hà, Thuần Trung, Lương Sơn, Xuân Lâm, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Liên, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Yên Trung, Hưng Nguyên, Lam Thành, Phúc Lộc, Trung Lộc, Đông Lộc, Hải Lộc, Văn Kiều, Thần Lĩnh, Tân Châu, An Châu, Minh Châu, Hùng Châu, Yên Thành…

Để chủ động ứng phó, hạn chế và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đề nghị các bên liên quan thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư...

Quá trình triển khai phải tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24h trong thời gian nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao như Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh), Khu vực Đền Cuông (xã An Châu)...

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn