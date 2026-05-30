HLV Thái Lan đưa đội hình mạnh nhất đến giải U19 Đông Nam Á

HLV Jukkapant Punpee quyết tâm đưa U19 Thái Lan vào chung kết U19 Đông Nam Á.

Hiện đội tuyển U19 Thái Lan và nhiều đội bóng trong khu vực khác đã có mặt ở Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026.

HLV Jukkapant Punpee của U19 Thái Lan hé lộ: “Dù ở cấp độ ASEAN hay bất kỳ cấp độ nào khác, tôi luôn đặt mục tiêu cao trước tiên, để các cầu thủ có động lực thi đấu. Chúng tôi sẽ lọt vào chung kết U19 Đông Nam Á, đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang đặt ra.

Chúng tôi phải làm mọi thứ để giúp các cầu thủ đạt được điều đó. Tôi đã nói với tất cả các thành viên ngay từ đầu rằng chúng ta phải phát triển và tiến bộ để trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và là những tài sản quan trọng cho Đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

HLV Jukkapant Punpee cũng rất tự tin khi nói về lực lượng của đội nhà ở giải U19 năm nay: “23 cầu thủ mà chúng tôi đã chọn đều là những người giỏi nhất và sẵn sàng nhất. Tất cả đều không bị chấn thương.

Chúng tôi đã cố gắng sử dụng những cầu thủ đã chơi nhiều trận đấu vì thời gian tập luyện có hạn, nên chúng tôi phải chọn những cầu thủ được chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này.

Trong 2 tuần qua, các cầu thủ đã cố gắng học hỏi lối chơi của chúng tôi. Trước hết, mọi người phải hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngự, điều mà các cầu thủ đang học hỏi và thích nghi nhanh chóng".

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan nằm bảng B cùng với Malaysia, Singapore và Brunei. Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam nằm bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Bảng C gồm các đội Australia, Campuchia và Philippines. 3 đội đứng nhất 3 bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 trước khi chạm trán Indonesia vào ngày 7/6.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 15/6 với sự góp mặt của 11 đội tuyển trẻ trong khu vực. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV360.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn