Tăng phụ cấp ưu đãi nghề: Động lực mới cho nhà giáo

Cô Châu Thanh Tuyền trong giờ lên lớp. Ảnh: NVCC

Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập (Nghị định 182).

Đây không chỉ là văn bản quy phạm pháp luật đơn thuần, mà trở thành quyết sách có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, xã hội và nhân văn.

Khẳng định những cống hiến của nhà giáo

Cô Châu Thanh Tuyền - giáo viên Trường Tiểu học A An Phú (Tịnh Biên, An Giang) bày tỏ tâm đắc khi Nghị định 182 mang nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, Bộ GD&ĐT với đội ngũ làm giáo dục nói chung và giáo viên vùng biên giới nói riêng.

Nghị định 182 quy định, giáo viên công tác tại xã biên giới được hưởng mức phụ cấp lên tới 60%. Song, cô Tuyền cho rằng, điều khiến cô và nhiều giáo viên tâm đắc không chỉ nằm ở yếu tố thu nhập được cải thiện, mà còn ở sự ghi nhận đối với những đóng góp thầm lặng của nhà giáo.

Nghề giáo có đặc thù áp lực lớn, cường độ công việc cao nhưng nhiều năm qua, thu nhập của giáo viên, đặc biệt bậc học mầm non, tiểu học còn khó khăn. “Với giáo viên, đôi khi điều quý giá không chỉ là mức hỗ trợ tài chính mà còn ở cảm giác nghề nghiệp được xã hội trân trọng”, cô Tuyền bộc bạch.

Cùng với chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề, cô Tuyền mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm các giải pháp đồng bộ về môi trường làm việc, giảm áp lực hành chính và nâng cao đời sống tinh thần cho giáo viên. Qua đó, đội ngũ nhà giáo có thể yên tâm cống hiến, toàn tâm cho công tác dạy học và chăm lo cho học sinh.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, Nghị định 182 được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện đặc thù nghề nghiệp của từng cấp học, từng vùng miền, bảo đảm tính công bằng và tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo. Giáo viên mầm non và tiểu học là những người trực tiếp đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành nhân cách và tri thức của trẻ em. Đây cũng là cấp học có cường độ lao động rất cao, áp lực lớn và yêu cầu đặc thù về chăm sóc, giáo dục.

Gắn bó gần 30 năm với bậc học mầm non ở vùng cao, cô Lê Thị Thu Hằng - giáo viên Trường Mầm non Chăm Mát (Thống Nhất, Phú Thọ) cảm nhận, Nghị định 182 không chỉ là chính sách về chế độ đãi ngộ mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với đội ngũ giáo viên đang ngày ngày bám bản, bám trường.

Sau gần 30 năm đứng lớp, điều khiến cô Hằng vui nhất là nghề giáo ngày càng được quan tâm hơn. Với giáo viên mầm non vùng núi, giá trị lớn nhất của nghị định không chỉ nằm ở đồng lương tăng thêm, mà là sự khẳng định rằng những cống hiến của nhà giáo được Nhà nước và xã hội nhìn nhận.

Khi đời sống giáo viên được cải thiện, các thầy cô sẽ có thêm động lực để bám trường, giữ lớp, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em ở vùng khó khăn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút giáo viên trẻ yên tâm công tác lâu dài tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mức phụ cấp cao nhất lên tới 80% được áp dụng đối với nhà giáo công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú. Ảnh minh họa ITN

Tạo động lực để nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề

Thực tế cho thấy, không ít nhà giáo phải đối mặt với áp lực công việc cao, thời gian làm việc kéo dài, trách nhiệm lớn nhưng chế độ đãi ngộ chưa thực sự tương xứng. Bởi vậy, bà Hà Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Bá Thước (Thanh Hóa) ghi nhận, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP được xem là bước tháo gỡ quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ nhà giáo tiếp tục yên tâm gắn bó với nghề.

Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn khi chính sách mới không chỉ kế thừa các chế độ hiện hành mà còn mở rộng và nâng cao mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhiều nhóm giáo viên. Điều này cho thấy sự ghi nhận ngày càng đầy đủ hơn đối với công sức, sự hy sinh thầm lặng và những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với tương lai đất nước.

Điều khiến bà Hà Thị Thu dành nhiều sự quan tâm là mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể so với trước đây. Theo đó, ngoài phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 7/7/2026, giáo viên mầm non và phổ thông còn được hưởng thêm khoảng 10% phụ cấp ưu đãi theo nghề so với mức đang áp dụng hiện hành.

Điều này đồng nghĩa việc thu nhập thực tế của giáo viên sẽ được cải thiện rõ rệt, nhất là với giáo viên trẻ, công tác lâu năm và đang giảng dạy tại vùng khó khăn.

Không chỉ mang ý nghĩa về vật chất, bà Thu nhìn nhận, chính sách này còn có giá trị tinh thần lớn. Đó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng nghề giáo luôn được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng; người thầy tiếp tục được tôn vinh đúng với vai trò là lực lượng quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, điểm đáng chú ý của Nghị định 182 không chỉ nằm ở chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề mà còn ở thông điệp xã hội tích cực về vị thế của nhà giáo trong giai đoạn đổi mới giáo dục.

Nhiều năm qua, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, nhưng để đội ngũ nhà giáo thực sự yên tâm cống hiến thì cần những chính sách cụ thể, có tính chia sẻ và đồng hành. Nghị định 182 cho thấy sự chuyển biến từ tư duy quản lý nhân lực sang giữ gìn và phát triển nguồn lực giáo dục.

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Nghị định 182 quy định, nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học không thuộc khu vực khó khăn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 45%. Nếu công tác tại xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới thì mức phụ cấp lên tới 60%.

Nhà giáo giảng dạy tại các trường THCS, THPT ở địa bàn thông thường được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%. Nếu công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, biên giới và địa bàn khó khăn thì mức phụ cấp được nâng lên 45%.

Mức phụ cấp cao nhất lên tới 80% được áp dụng đối với nhà giáo công tác tại: Trường phổ thông dân tộc nội trú; Trường chuyên biệt; Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

“Khi đời sống và tâm lý nghề nghiệp của giáo viên được quan tâm, đó không chỉ là quyền lợi của riêng đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp tới chất lượng giáo dục, sự phát triển nhân cách học sinh và tính bền vững của hệ thống giáo dục quốc gia” - PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn