"Hoàng tử showbiz": U50 vẫn độc thân, sở hữu penthouse sang trọng bậc nhất

Hà Anh Tuấn (SN 1984), là một trong những "hoàng tử showbiz Việt" được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng giọng hát giàu cảm xúc. Anh bắt đầu nổi tiếng từ khi lọt vào top 3 cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn" năm 2006. Sau cuộc thi, anh cộng tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để ra mắt album phòng thu đầu tay "Café sáng" (2007); đĩa nhạc đã góp phần khẳng định phong cách âm nhạc cho sự nghiệp của anh. Tiếp tục, Hà Anh Tuấn thành công với những album chất lượng nghệ thuật, bao gồm các album được đề cử giải Cống hiến Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015).

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng. Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán và album phòng thu thứ bảy cùng tên. Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018).

Hiện tại, anh còn đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên một công ty giải trí. Trong nhiều năm qua, anh và công ty của mình đã tạo nên nhiều show diễn âm nhạc chất lượng và mãn nhãn. Mỗi show diễn của Hà Anh Tuấn đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Trước khi gia nhập showbiz, anh từng học chuyên Hóa tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Trong thời gian ở đây, anh từng 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa học toàn thành phố. Sau tốt nghiệp, Hà Anh Tuấn đậu cùng lúc 2 trường ĐH Ngân hàng và ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM, giành luôn một suất học bổng du học tại Mỹ.

Tuy nhiên với niềm say mê Hóa học, anh chàng đã lựa chọn đi du học tại trường Technik Universität – thường gọi tắt là TU – Đại học kĩ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. Anh chọn nơi đây là điểm dừng chân vì vừa theo đuổi được ngành Hóa yêu thích, vừa có thể tiếp cận nền văn minh lâu đời của châu Âu.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng cùng với đó là lượng người hâm mộ đông đảo. Những concert cá nhân của anh thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn, cho thấy độ phủ sóng và tình cảm mà khán giả dành cho Hà Anh Tuấn chưa bao giờ giảm nhiệt sau gần hai thập kỷ làm nghề.

Ở tuổi 42, Hà Anh Tuấn vẫn độc thân và chưa từng công khai chuyện tình cảm hay kết hôn. Không chỉ thành công trong âm nhạc, nam ca sĩ còn được nhiều người nhắc đến như một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nổi bật trong đó là căn penthouse 100 tỷ nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, thuộc khu vực Quận 1, Tp.HCM. Không gian sống của Hà Anh Tuấn gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.

Căn penthouse hàng hiệu của Hà Anh Tuấn rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau và tọa lạc trên tầng 45 của một khu chung cư cao cấp. Không gian bên trong gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Nội thất được lựa chọn tinh tế với gam màu trung tính chủ đạo, kết hợp chất liệu đá, gỗ và kim loại tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Các món đồ được sắp xếp hài hòa, tối ưu không gian nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, tiện nghi đúng chuẩn dành cho giới thượng lưu.

Khu vực phòng khách có diện tích rộng rãi lên tới 65m², nổi bật với phần trần cao thoáng đãng cùng hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian. Ngay cạnh phòng khách là ban công rộng, góp phần khiến tổng thể căn hộ thêm thoáng đãng và mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.

Penthouse được thiết kế gồm 4 phòng ngủ, chia đều ở hai tầng với hai phòng phía dưới và hai phòng phía trên. Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, có không gian riêng tư và tầm nhìn đẹp từ trên cao. Ngoài ra, căn hộ còn có 4 phòng tắm, trong đó hai phòng được thiết kế theo kiểu ensuite kết nối trực tiếp với phòng ngủ, vừa tiện nghi vừa mang lại cảm giác như ở khách sạn cao cấp.

Nằm trên tầng 45, khu vực ban công và phòng ngủ của penthouse là những nơi sở hữu view đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn cùng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Dù không chia sẻ quá nhiều về không gian sống riêng tư, song chỉ qua vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ giúp netizen hình dung về một tổ ấm sang trọng, tinh tế của "hoàng tử showbiz Việt".

Ngoài ca hát, kinh doanh và thưởng cho mình cuộc sống thoải mái về vật chất, Hà Anh Tuấn cũng tích cực với các công việc thiện nguyện. Lúc anh tham gia từ thiện cho sinh viên nghèo, khi lại thấy anh chuyển tiền giúp đỡ một vũ công bị suy thận giai đoạn cuối. Tuy nhiên, những việc làm ấy, Hà Anh Tuấn ít khi nói ra mà chỉ có ai đó biết rồi chia sẻ. Duy chỉ một lần anh nói về việc từ thiện và câu nói ấy đã gây sốt MXH suốt một thời gian, đó là: "Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi".

Hà Anh Tuấn có một sự nghiệp bền vững, có một hành trình thiện nguyện tươi đẹp nhưng anh lại kín tiếng trong đời thực. Tình duyên của Hà Anh Tuấn luôn là một bí ẩn với khán giả. Đã từng bị đồn thổi với những nữ đồng nghiệp nổi tiếng như: Phương Linh, Thanh Hằng, Mỹ Tâm nhưng nam ca sĩ chỉ tiết lộ đó là tình bạn.

Hiện tại, ở tuổi trung niên, Hà Anh Tuấn ngày càng kín tiếng. Trên trang cá nhân, anh chỉ khoe khoảnh khắc bản thân tận hưởng cuộc sống riêng tư và bình yên.

Tác giả: Tùng Lâm (theo suckhoedoisong, phunumoi)

