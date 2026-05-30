Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận làm việc với Chủ tịch Tập đoàn VSIP Group tại Singapore

Ông Lee Ark Boon - Giám đốc điều hành Sembcorp Development đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Sembcorp - VSIP và tỉnh Nghệ An từ khi VSIP đặt chân vào tỉnh Nghệ An năm 2015. Trong thời gian tới, Sembcorp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các Khu công nghiệp VSIP 4 và 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Thận trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp đã đón tiếp, làm việc với đoàn; đồng thời đánh giá cao sự đầu tư và những đóng góp của VSIP đối với kết quả thu hút đầu tư FDI và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Đến nay, VSIP đã phát triển 3 dự án với tổng diện tích 1.430ha tại Nghệ An. Dự án VSIP 4 đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cũng đã chuẩn bị cho việc nghiên cứu đầu tư dự án VSIP Nghệ An 5 và là bước đi sẵn sàng cho quỹ đất trong 5-10 năm tới.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An làm việc với đại diện Tập đoàn Sembcorp - VSIP. Ảnh: K.T

Dự án VSIP Nghệ An 1 đã rất thành công với tỷ lệ lấp đầy 98% khu công nghiệp và đang phát triển khu đô thị và dịch vụ. Đối với dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đã có 5 nhà đầu tư và hiện VSIP đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn. Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 liền kề dự án VSIP Nghệ An 1 đã có một số nhà đầu tư lớn cam kết đầu tư.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 với định hướng là mô hình khu công nghiệp 2.0, mô hình Khu công nghiệp xanh, công nghệ sản xuất tiên tiến, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo. Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 trong vòng 1-2 năm tiếp theo cũng được định hướng sẽ phát triển khu công nghiệp thế hệ mới 2.0, phát thải carbon thấp và thu hút các ngành nghề thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao.

Trong những năm qua, Nghệ An đang dần từng bước trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư FDI. Trong đó, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Nghệ An đạt 8,44%; kết quả thu hút đầu tư FDI đứng thứ 11/34 tỉnh, thành cả nước. Quý I/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Nghệ An đạt 8,15%, nằm trong kịch bản điều hành của tỉnh; thu hút đầu tư FDI đứng thứ 2/34 tỉnh, thành.

Tỉnh Nghệ An đang quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và tốt nhất, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng chiến lược về cảng nước sâu, sân bay, năng lượng... qua đó xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các Khu công nghiệp VSIP hoạt động ngày càng hiệu quả.

Trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp - VSIP đã trao đổi cụ thể những giải pháp về hạ tầng, giải phóng mặt bằng... nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư thông qua triển khai hiệu quả các dự án Khu công nghiệp VSIP trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh phát triển mô hình công nghiệp, tỉnh Nghệ An cũng mong muốn, Sembcorp và VSIP tiếp tục phát triển khu đô thị và nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm các mô hình thuộc các lĩnh vực là lợi thế của Sembcorp, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.

Tác giả: A.P (th)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn