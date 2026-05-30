Tiệm bánh mì ở Nghệ An làm 64 người n.g.ộ đ.ộ.c: Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng

Ông Nguyễn Văn Thương - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An (thứ ba từ trái qua) - thăm hỏi, động viên các bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì - Ảnh: Sở Y tế Nghệ An

Sáng 30-5, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã Diễn Châu do thực hiện hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Người bị xử phạt là bà Nguyễn Thị Q. - 31 tuổi, ngụ xóm 5, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bà Q. là chủ của hai cơ sở tiệm bánh mì Q. (cơ sở 1 tại khối 4, xã Diễn Châu và cơ sở 2 tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu).

Theo hồ sơ vụ việc, bà Q. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt bà Q. 80 triệu đồng.

Cơ quan chức năng ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ cho bà Q. gồm: Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, khắc phục hậu quả; đồng thời người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với cả hai cơ sở của tiệm bánh mì Q..

Cùng với đó bà Q. phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho những người bị ngộ độc.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trước đó từ ngày 16 đến 24-4 ghi nhận có 64 người ở xã Diễn Châu, Nghệ An phải nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q.. Đến nay, các bệnh nhân này đều đã được xuất viện. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm khiến 64 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được xác định là do vi khuẩn Salmonella gây nên. Trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải; hai mẫu âm tính gồm giò heo và tương cà. Cơ quan y tế nhận định có thể nguồn lây nhiễm chính là pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo cho các thực phẩm còn lại.



Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn