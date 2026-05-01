Công an Nghệ An xuyên lễ cấp căn cước và định danh điện tử cho trẻ em

Mặc dù đang trong những ngày nghỉ lễ, nhưng tại Bộ phận một cửa cửa của Công an tỉnh Nghệ An vẫn rất đông người dân tranh thủ đến giải quyết các thủ tục hành chính. Phần lớn là các bậc phụ huynh đưa con mình đến để được làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử.

Sáng sớm ngày trực lễ 1/5, dù không phải là lực lượng trực tiếp làm việc tại Bộ phận một cửa, nhưng Thiếu tá Lê Thị Ngọc Tú, cán bộ phòng cảnh sát QLHC về TTXH vẫn có mặt từ rất sớm cùng đồng đội trong đơn vị hướng dẫn người dân về các thao tác cài đặt trên điện thoại một cách tận tình, chu đáo. Các cán bộ hướng dẫn người dân thao tác trên điện thoại và trực tiếp xử lý thông tin giúp người dân trước khi vào làm các bước tiếp theo để được cấp định danh điện tử đã tạo điều kiện cho các bộ phận sau làm việc trôi chảy và không để người dân phải chờ đợi lâu.

Dù đang đang nghỉ lễ, nhưng đông đảo các em học sinh vẫn có mặt tại bộ phận Một cửa Công an tỉnh để được làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử.

Được biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Công an tỉnh Nghệ An vẫn bố trí lực lượng thường trực tại Bộ phận Một cửa và Công an các xã, phường để tiếp tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi.

Theo số liệu thống kê, quý I/2026, toàn tỉnh Nghệ An đã thu nhận 80.049 hồ sơ đề nghị cấp căn cước, trả 78.268 thẻ. Riêng công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử đã thu nhận 64.943 hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt 62.936 tài khoản định danh điện tử. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm cấp tài khoản định danh mức 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi này, toàn tỉnh thu nhận 361.726 hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử.

Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, với vai trò nòng cốt, phòng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số, làm việc với tinh thần khẩn trương, liên tục. Quan điểm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo được quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh việc tăng cường máy móc, trang thiết bị, lực lượng Công an còn chú trọng hướng dẫn trực tiếp, đồng thời tổ chức, bố trí khâu tiếp nhận một cách khoa học, hợp lý, góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người dân. Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An đang duy trì 23 điểm thu nhận hồ sơ căn cước và 131 điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với bình quân gần 8.000 hồ sơ được tiếp nhận mỗi ngày, qua đó cho thấy nhu cầu lớn và sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Để phục vụ nhân dân tối đa, không chỉ tại Bộ phận một cửa của Công an tỉnh mà tại Công an xã đến thời điểm hiện tại cũng tăng cường tối đa lực lượng, bố trí cán bộ làm việc xuyên suốt lễ, kể cả ngoài giờ hành chính. Tất cả các khâu, từ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai, thu nhận dữ liệu sinh trắc học đến đăng ký và kích hoạt tài khoản đều được Công an xã thực hiện nhanh, đúng quy trình.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ thái độ tận tình, chu đáo, trực tiếp hướng dẫn từng phụ huynh, học sinh, nhất là những trường hợp chưa quen thao tác trên điện thoại. Dù làm việc ngoài giờ, trong điều kiện số lượng người đến bộ phận một cửa đông nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an luôn nỗ lực cố gắng để người dân không phải chờ lâu, hoàn thiện thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử một cách nhanh nhất.

Công an xã Mường Xén làm thủ tục cấp căn cước và định danh điện tử cho một trẻ em trên địa bàn.

Mường Xén là xã biên giới có diện tích rộng, nhiều bản làng cách xa trung tâm. Trong điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, Công an xã luôn chủ động, tận tình hỗ trợ bà con thực hiện thủ tục hành chính. Khi người dân đến trụ sở, cán bộ trực luôn niềm nở đón tiếp, lắng nghe nhu cầu và hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định những loại giấy tờ cần thiết ngay từ đầu, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Đối với những thủ tục thực hiện trên nền tảng số như kích hoạt VNeID hay đăng ký cư trú trực tuyến, Công an xã vừa hướng dẫn vừa trực tiếp thao tác mẫu trên điện thoại, giải thích từng bước cụ thể đến khi người dân hiểu và có thể tự thực hiện. Không chỉ làm việc tại trụ sở, Công an xã còn thường xuyên xuống các bản làng, tranh thủ những lúc bà con nghỉ ngơi sau giờ lên nương, rẫy để trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn người dân các thao tác cài đặt và sử dụng trên điện thoại...

Việc huy động lực lượng trong dịp nghỉ lễ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2, sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu thiết yếu của người dân.

Có thể thấy, việc cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quản lý dân cư, học tập cũng như thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường số. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là quyền lợi quan trọng của công dân, trong đó có trẻ em. Vì thế Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến nghị phụ huynh chủ động đưa con em đi làm căn cước và đề nghị tích hợp tài khoản định danh điện tử tại các điểm cấp căn cước gần nhất thuộc Công an cấp xã nơi cư trú.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân