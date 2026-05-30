Tài xế vượt ẩu tông tử vong nữ sinh lớp 9 bị bắt

Ngày 30/5, Chánh, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đỗ Đình Chánh lúc bị bắt. Ảnh: Kim Thi

Theo điều tra, sáng 27/5, Chánh lái ôtô tải trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đăk Lăk. Khi đến phường Thành Nhất, do muốn vượt đoàn xe phía trước, tài xế bật đèn, bấm còi rồi lấn sang làn đường ngược chiều.

Thời điểm này, phía đối diện có một xe tải đỗ bên đường và xe máy do anh Tống Viết Tình (30 tuổi) điều khiển. Bị xe tải của Chánh ép đường, anh Tình phải dừng xe sát phương tiện đang đỗ.

Cùng lúc, em Trương Thị Hồng Ngọc, đi xe đạp điện phía sau xe máy của anh Tình, không kịp xử lý nên ngã ra đường trước đầu xe tải. Nữ sinh bị xe tải cán người, tử vong tại chỗ.

