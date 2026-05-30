Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 29/5. Trên đường về nhà, em Phạm Hải Đăng (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Xuân Hải; trú tại thôn Đông Biên, xã Đan Hải) vô tình nhặt được một chiếc ví đánh rơi. Ngay sau đó, Đăng đã chủ động đến trụ sở Công an xã Đan Hải trình báo, nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm người đánh mất.

Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh trả lại hơn 12 triệu đồng cho người đánh rơi (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Qua xác minh nhanh, Công an xã Đan Hải xác định chủ nhân của tài sản là anh Đinh Xuân Thành (trú thôn Cây Thị, xã Sơn Tây). Anh Thành cho biết đã làm rơi ví trong quá trình làm việc tại khu vực thôn Đông Biên. Ngay trong sáng cùng ngày, dưới sự chứng kiến của cơ quan công an, em Đăng đã trao trả lại toàn bộ số tiền hơn 12 triệu đồng cùng giấy tờ cho anh Thành.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV