Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao, công bố các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Tham dự lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, 2 văn kiện hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Sembcorp – VSIP gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 và Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước trong đó có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 và Biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5. Ảnh: KT

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 với định hướng là mô hình khu công nghiệp 2.0, mô hình Khu công nghiệp xanh, công nghệ sản xuất tiên tiến, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo. Dự án có diện tích khoảng 79,95 ha tại xã Tân Châu.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 trong vòng 1-2 năm tiếp theo cũng được định hướng sẽ phát triển khu công nghiệp thế hệ mới 2.0, phát thải carbon thấp và thu hút các ngành nghề thân thiện với môi trường, có hàm lượng công nghệ cao.

Mô hình phát triển của VSIP tại tỉnh Nghệ An sẽ tạo ra một hệ sinh thái với sự đồng hành của chính quyền để các nhà đầu tư thứ cấp phát triển và mở rộng đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Tại tỉnh Nghệ An, đến nay VSIP đã phát triển 3 dự án khu công nghiệp với tổng diện tích 1.430ha.

Tác giả: T.Thành (th)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn