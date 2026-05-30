[Ảnh] Chiêm ngưỡng 'kiệt tác' san hô giữa di sản triệu năm của tỉnh Đắk Lắk

Nguồn gốc của tên gọi "Hòn Yến" bắt nguồn từ quá khứ, khi vùng đất hoang sơ này là nơi cư ngụ, làm tổ của vô số đàn chim yến.
Quần thể danh lam thắng cảnh tự nhiên ven biển này bao gồm nhiều mỏm đá vươn ra đại dương.
Nguồn gốc của tên gọi "Hòn Yến" bắt nguồn từ quá khứ, khi vùng đất hoang sơ này là nơi cư ngụ, làm tổ của vô số đàn chim yến.
Nguồn gốc của tên gọi "Hòn Yến" bắt nguồn từ quá khứ, khi vùng đất hoang sơ này là nơi cư ngụ, làm tổ của vô số đàn chim yến.
Nằm liền kề và cách Hòn Yến khoảng 50m về phía bờ là Hòn Đụn, có diện tích khoảng 0,1ha và vươn cao 20m. Khi thủy triều hạ thấp, phần biển nông giữa đất liền và hai hòn đảo này sẽ tạo thành một bãi đá cạn lộ thiên độc đáo.
Về mặt địa chất, Hòn Yến được hình thành bởi hoạt động kiến tạo và phun trào núi lửa diễn ra dọc theo ven biển Phú Yên cách đây khoảng 10 triệu năm.
Khi dòng nham thạch nóng chảy phun trào gặp nước biển lạnh, chúng đông cứng và nứt gãy thành các khối đá bazan hình lục giác hoặc hình trụ vươn thẳng đứng, tương tự cấu trúc tại danh thắng Gành Đá Đĩa.
Trải qua hàng triệu năm bị xâm thực, những vách đá trầm tích lộ ra nhiều dải màu kỳ thú từ đỏ, đen huyền đến vàng, mang giá trị to lớn về mặt nghiên cứu địa chất.
"Đặc sản" đắt giá nhất của danh thắng này là hệ sinh thái rạn san hô sinh động, phong phú với khoảng 17 loài phân bố trên diện tích hơn 12,7ha.
Thường vào những ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch, khi mực nước thủy triều rút sâu nhất, toàn bộ thảm san hô đa sắc màu sẽ nhô lên, lấp ló hoặc lộ ra hoàn toàn trên mặt nước.
Nước rút khiến hệ sinh thái rong mơ phủ lên những tảng đá bazan triệu năm tuổi một bức tranh kỳ bí.
Những hố nước trong vắt, tự nhiên trở thành điểm check-in thu hút du khách.
Thủy triều rút cũng để lộ ra những hang động dưới tầng đá nham thạch trăm triệu năm tuổi.
Rạn san hô lộ thiên kết hợp cùng làn nước ngọc bích tạo nên một kiệt tác thiên nhiên rực rỡ.
Vẻ đẹp nguyên sơ của Hòn Yến mở ra nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm như dạo bộ trên bãi cạn ngắm san hô…
Vẻ đẹp nguyên sơ của Hòn Yến mở ra nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm như dạo bộ trên bãi cạn ngắm san hô…
Sự kết hợp giữa thảm san hô ảo diệu và nhịp sống vạn chài mộc mạc bên những chiếc thuyền thúng neo đậu biến nơi đây thành thỏi nam châm thu hút du khách yêu thích du lịch khám phá.
Hình ảnh người dân khai thác thủy, hải sản tại khu vực Hòn Yến ngày nước rút.
Hình ảnh người dân khai thác thủy, hải sản tại khu vực Hòn Yến ngày nước rút.
Để ghi nhận những giá trị vượt trội về cảnh quan, Hòn Yến đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp Quốc gia (quần thể danh lam thắng cảnh) vào năm 2018.
Tác giả: Phan Hải Tùng Lâm
Nguồn tin: nhandan.vn