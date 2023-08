Nghệ An: Chính quyền và người dân mỏi mòn vì chiếc “bánh vẽ” ngàn tỷ của Tập đoàn Cienco 4

Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau tại 2 xã Thanh An, Thanh Thịnh của huyện Thanh Chương (Nghệ An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư. Từ tháng 6/2016, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã được tỉnh Nghệ An cho phép khảo sát, lập quy hoạch đầu tư xây dựng dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau (khu du lịch Đảo chè). Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 6 năm dự án này thực chất chỉ là chiếc bánh vẽ.

Khu vực quy hoạch thực hiện dự án Khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau ôm trọn vùng Đảo Chè thuộc hai xã Thanh An, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương (ảnh: HT)

Xin chủ trương rồi “quên” dự án 6 năm

Được biết, khu vực đập nước Cầu Cau tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, có diện tích mặt hồ khoảng 85 ha, diện tích lưu vực khoảng 150 ha. Đập nước Cầu Cau là công trình có vị trí thuận lợi về giao thông, cảnh quan thiên nhiên đẹp, có tiềm năng để khai thác du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Dự án hoạt động sẽ phát triển du lịch gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là phát triển thương hiệu chè của địa phương.

Năm 2016, Tập đoàn Cienco 4 đưa ý tưởng biến đảo chè Cầu Cau thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đến năm 2017, Cienco 4 đã “thuyết phục” tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương và hàng trăm hộ dân vùng liên đới tại 2 xã Thanh An và Thanh Thịnh, doanh nghiệp quả quyết sẽ triển khai dự án với quy mô gần 450 ha, kinh phí đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2017, dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 550 và đến tháng 12/2017, tiếp tục có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000.

Vùng Đảo Chè ở 2 xã Thanh An, Thanh Thịnh (Thanh Chương) là điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh

Cienco 4 cam kết: “Nếu được phép đầu tư khai thác dự án trên, Cienco 4 và các đối tác cam kết sẽ huy động đủ nguồn vốn, đầu tư đồng bộ, khai thác chuyên nghiệp, phát huy thế mạnh nổi bật về tài nguyên thiên nhiên, góp phần thay đổi diện mạo du lịch tỉnh nhà, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng lấy môi trường sinh thái để phát triển bền vững…”.

Dự án sẽ hoàn thiện trong 5 năm, từ 2017 đến 2022. Dự kiến, khu dịch vụ có hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, trung tâm hội thảo, bãi biển nhân tạo, câu lạc bộ thuyền buồm… đạt tiêu chuẩn 4 sao. Cùng với đó là thể thao quần thể sân bóng đá, tennis, bắn cung, sân tập golf… trò chơi máng trượt, cáp treo, nhà thể thao trong nhà, công viên nước, khu mê cung, đua ngựa, thảo cầm viên, khu bảo tồn động vật… Trong khu cây xanh cảnh quan, có đường dạo, điểm dừng nghỉ và một số công trình tâm linh, lầu võng cảnh, đồng thời bố trí nhà máy chè phục vụ sản xuất… kết hợp khai thác tiềm năng du lịch còn tiềm ẩn của huyện Thanh Chương, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Nghệ An. Cienco 4 cam kết khi hoàn thành là một thiên đường nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Theo đó, để thực hiện dự án ngày 11/5/2018, Cienco 4 ban hành Quyết định Số 2573 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1 để thực hiện Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng Cầu Cau. Với 25,8 ha diện tích trong phạm vi dự án, theo kế hoạch 22 hộ bị ảnh hưởng đợt 1 sẽ được nhận hơn 10 tỷ 700 triệu đồng, đáng chú ý có gần 2 tỷ đồng trong số này được chủ đầu tư hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Tập đoàn Cienco 4 mới chỉ kiểm đếm chứ chưa bỏ tiền đền bù, hỗ trợ.

Tính từ thời điểm UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 2/2017), qua hơn 6 năm, đến thời điểm này Tập đoàn Cienco 4 đã đưa rất nhiều lý do để xin gia hạn dự án.

Đề xuất hủy quy hoạch dự án

Việc doanh nghiệp được giao đất nhưng không triển khai dự án làm người dân, ngành chức năng và chính quyền địa phương bức xúc. Với những kỳ vọng của Nghệ An trong phát triển du lịch, rõ ràng cần có những giải pháp mạnh tay hơn để giải quyết triệt để tình trạng hoang phí “đất vàng”.

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin đầu năm nay UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một số sở, ngành và huyện Thanh Chương làm việc với Cienco 4. Tại cuộc họp cuối tháng 3/2023, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao Cienco 4 hoàn thiện hồ sơ, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án để Sở trình UBND tỉnh xem xét cho gia hạn với thời hạn đến tháng 10/2024 phải hoàn thành dự án. Tuy nhiên, được biết thì cho đến nay Cienco 4 không có động thái gì, vì vậy, UBND tỉnh chưa ban hành văn bản gia hạn đối với dự án này.

Chuỗi công trình trái phép xây dựng rải rác trải rộng khoảng vài hecta ở đồi Khe Trò

Một lãnh đạo UBND Huyện Thanh Chương thẳng thắn, nếu Cienco 4 không làm được, thì trả dự án lại cho tỉnh để mời các nhà đầu tư có tiềm lực. Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường đã về làm việc với tỉnh, với huyện, bước đầu cũng hứa sẽ làm nhưng về sau không thỏa thuận được với Cienco 4 rồi cũng thôi… Từ đó, về phía UBND huyện Thanh Chương, UBND xã Thanh An và Thanh Thịnh đã đồng thuận kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết thu hồi dự án để giao cho nhà đầu tư khác có đủ khả năng thực hiện.

Anh Nguyễn Văn Thắng – người lái thuyền ở đảo Cầu Cau cho hay “Nghe nói có Cienco 4 về đầu tư đâu không thấy, chỉ thấy mọc lên một số công trình homestay trên đồi Khe Trò nằm trong vùng quy hoạch Khu du lịch Đảo Chè thuộc xã Thanh An…”. Trong khi, một người dân khác trú xã Thanh An (Huyện Thanh Chương) cho rằng, nhiều năm rồi doanh nghiệp không đền bù cho dân, cho huyện. Chủ đầu tư không động đậy gì là vô lý. “Có phải họ đang chiếm đất…?”, người này đặt vấn đề.

Về vấn đề này, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chia sẻ vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn là bởi theo quy định pháp luật thì được phép gia hạn. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu nhà đầu tư phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Tuy nhiên, với thời gian gia hạn đến tháng 10/2024 phải triển khai hoàn thành dự án là điều không thể thực hiện được, vì thời gian còn lại rất ngắn, trong khi khối lượng công việc lại rất lớn.

Cũng theo ông Nhã “Đối với dự án này, huyện Thanh Chương rất muốn đồng hành với nhà đầu tư Cienco 4, thế nhưng qua thời gian dài họ đã không triển khai. Đã đã đến lúc Cienco 4 phải có câu trả lời rõ ràng, có triển khai hay không triển khai, để kết quả cuối cùng là phát huy được tiềm năng du lịch Đảo Chè…”.

Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay: Về tình trạng làm du lịch tự phát gần đây xảy ra trong vùng Đảo Chè đang phá vỡ quy hoạch, rất đáng lo. Trong phát triển du lịch, con người làm du lịch và sản phẩm du lịch rất quan trọng. Nếu như tình trạng này tiếp diễn, chính quyền địa phương cấp huyện Thanh Chương sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì khi công dân tự phát xây dựng công trình trái phép thì sẽ băm nát quy hoạch, vi phạm pháp luật, hệ lụy để lại nữa là khi dự án được triển khai thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy khi phát hiện thì huyện phải có xử lý công dân có vi phạm, bên cạnh đó, cũng sẽ phải xem xét xử lý kỷ luật những cán bộ có liên quan.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn