Nghệ An: Bố trí 19 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an cấp xã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu.

Hội nghị kết nối đến 130 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên cả đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải. Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, từ ngày 15.12.2024 đến 14.12.2025, toàn tỉnh xảy ra 362 vụ tai nạn giao thông, làm chết 261 người, bị thương 203 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 37 vụ (9,3%), giảm 5 người chết (1,9%), giảm 27 người bị thương (11,7%).

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Phan Huy Chương báo cáo công tác bảo đảm TTATGT năm 2025.

Công tác tuần tra, kiểm soát được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 39.000 ca tuần tra với trên 127.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, xử lý gần 93.000 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt hơn 82.700 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước trên 144 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; cơ bản cứng hóa đường huyện, đường đô thị và đường xã; rà soát, khắc phục 207 vị trí bất cập trong tổ chức giao thông. Công tác quản lý nhà nước về vận tải được chú trọng, tăng cường kiểm tra tại các bến xe, điểm dừng đón, trả khách; siết chặt điều kiện an toàn trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lê Thanh Nghị triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT năm 2026.

Trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe, Công an tỉnh đã tổ chức 231 kỳ sát hạch cho hơn 95.000 học viên; bố trí 19 điểm cấp đổi Giấy phép lái xe tại Công an cấp xã. Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình này. Công tác đăng kiểm phương tiện cơ bản đáp ứng nhu cầu; trong năm 2025 thực hiện kiểm định khoảng 244.000 lượt phương tiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là thanh, thiếu niên còn hạn chế. Một số hành vi vi phạm vẫn diễn ra phổ biến như vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng; duy trì quyết liệt kiểm soát nồng độ cồn, từng bước hình thành văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT năm 2025.

Cùng với đó, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, phù hợp từng đối tượng, địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; khắc phục kịp thời thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông do mưa lũ; tăng cường quản lý vận tải, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch lái xe, bảo đảm an toàn giao thông bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025.

