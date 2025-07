Nghệ An bố trí tái định cư gần 2.000 hộ dân cho đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Phương án thiết kế sơ bộ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)





Để thuận lợi cho việc thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai các khu tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự kiến sẽ có hơn 2.100 hộ dân bị ảnh hưởng và 1.942 hộ được bố trí tái định cư khi thực hiện dự án trọng điểm quốc gia này.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Nghệ An dài 85,5km, dự kiến đi qua 18 xã, phường gồm Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Linh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Dự kiến, khoảng 38 cụm dân cư sẽ bị ảnh hưởng. Để giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mới cho người dân, tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư, với tổng diện tích lên tới hơn 102ha, tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng.

Hiện Sở Xây dựng Nghệ An đã đề xuất 3 vị trí có thể triển khai xây dựng khu tái định cư sớm gồm phường Hoàng Mai (xã Quỳnh Vinh cũ) 8ha, dự kiến bố trí 200 hộ dân, tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng; xã Tân Châu (xóm Phong Tiến, xã Diễn Lộc cũ) 1,5ha, tái định cư cho 30 hộ dân, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng; xã Hưng Nguyên Nam 5ha, dự kiến 145 hộ dân, với kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư tại các địa phương này được xem là nhiệm vụ cấp thiết và có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ toàn dự án.

Để thuận lợi cho quá trình giải phóng mặt bằng, tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng ban và 3 Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương theo chức năng nhiệm vụ. Ban cũng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) để triển khai kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng và các nội dung công việc có liên quan của dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Nghệ An dài 85,5km. Dự kiến ga Vinh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam sẽ được đặt tại xã Hưng Tây (nay là xã Hưng Nguyên). Đây là 1 trong 5 ga chính trên toàn tuyến và sẽ có depot (hầm khám máy, nhà xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, toa xe, hệ thống cấp điện...).

Ga nằm trong khoảng giữa đường cao tốc và đường tránh Vinh; đồng thời, nằm trong khoảng giữa Quốc lộ 46 và đường 72m.

Đây là khu vực đầu mối, gắn kết nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Từ vị trí đặt nhà ga đường sắt cao tốc, hành khách có thể di chuyển vào trung tâm thành phố Vinh và đi thẳng xuống Cửa Lò theo đường 72m hoặc theo Quốc lộ 46.

Qua đó, dự án sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng, miền, các cực tăng trưởng, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới; tái cấu trúc các đô thị; phân bố dân cư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ đó, sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An./.

