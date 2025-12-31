Nghệ An: Trung tâm y tế hơn 60 tỷ đồng xây nửa vời rồi 'đắp chiếu'

Dự án Trung tâm Y tế Hoàng Mai giai đoạn một được xây dựng tại phường Quỳnh Mai, do UBND thị xã Hoàng Mai trước đây làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Công trình khởi công năm 2020, gồm nhà khám chữa bệnh 5 tầng quy mô 100 giường cùng các hạng mục phụ trợ như sân nền, nhà để xe, khu đặt máy phát điện, máy bơm chữa cháy và bể nước, với thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án nhằm hình thành cơ sở y tế hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ mục tiêu phát triển khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An.

Hiện trạng Trung tâm Y tế Hoàng Mai sau 5 năm xây dựng. Video: Đức Hùng

Đầu năm 2025, giai đoạn một của dự án cơ bản hoàn thành, nhà điều trị 5 tầng đã xây xong. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế Hoàng Mai, đơn vị thụ hưởng công trình, vẫn chưa thể chuyển từ trụ sở cũ cách đó khoảng 2 km sang cơ sở mới do các hạng mục thuộc giai đoạn hai chưa được triển khai.

Cuối tháng 12, công trình mới rơi vào tình trạng bỏ không, khuôn viên cỏ mọc um tùm. Phía trước tường rào đã hoàn thiện, phía sau còn ngổn ngang ống nước, dây điện lắp đặt tạm. Bên trong các phòng chưa được lắp đặt thiết bị.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện có hơn 91 cán bộ, bác sĩ và nhân viên, gồm 13 khoa, phòng, mỗi ngày tiếp nhận trên 200 lượt bệnh nhân ngoại trú và 120-140 bệnh nhân nội trú. Cơ sở cũ nằm thấp hơn quốc lộ 1 nên thường xuyên bị ngập, diện tích chật hẹp, xuống cấp, nhiều khoa phòng phải ghép lại để bố trí giường bệnh, không đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

Trung tâm Y tế Hoàng Mai hoàn thành hơn 95% nhưng chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Hùng

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án thị xã Hoàng Mai (cũ) cho biết khi phê duyệt thiết kế giai đoạn một, quy định về phòng cháy, chữa cháy chưa được sửa đổi. Đến thời điểm công trình gần hoàn thành, quy định thay đổi, buộc phải điều chỉnh thiết kế hạng mục này như một dự án mới, làm chậm tiến độ.

Ngoài ra, thiết kế giai đoạn một chưa có hạng mục xử lý nước thải và rác thải y tế; khi điều chỉnh công nghệ để triển khai giai đoạn hai, các hạng mục này phải bổ sung, trong khi nguồn vốn địa phương không đủ, phải chờ cấp thêm, khiến dự án mới đạt khoảng 95% khối lượng.

Ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai, cho biết giai đoạn hai của dự án có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Địa phương đã hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình Sở Xây dựng cho ý kiến để làm cơ sở tổ chức đấu thầu, sớm triển khai xây dựng và đưa công trình vào sử dụng, tránh lãng phí.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn diện các dự án đầu tư công tồn đọng, chậm tiến độ hoặc dở dang. Những dự án không cần thiết hoặc không đủ khả năng hoàn thành phải cắt giảm quy mô hoặc dừng lại; các dự án thật sự cần thiết chỉ được tiếp tục khi phù hợp quy hoạch và cân đối được nguồn vốn.

Cơ sở cũ của Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện tại xuống cấp, quá tải. Ảnh: Hùng Lê

