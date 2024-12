Nghệ An: Bắt nhóm thanh niên mang dao, vỏ chai bia gây rối trật tự

Ngày 22/12, thông tin từ đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT -TT) Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa làm rõ vụ việc, bắt và xử lý nhóm 10 thanh niên, vị thành niên (từ 15-18 tuổi) trú tại Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 14/12 trên mạng xã hội có facebook N.Đ.Ng. đăng tải video với hình ảnh nhóm thanh niên, vị thành niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, đi thành đoàn chạy tốc độ cao.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự cộng cộng. (Ảnh: C.A).

Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an đã truy vết, ghi nhận lại hình ảnh, đặc điểm nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường xác định nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, thậm chí mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Căn cứ các thông tin, đặc điểm về phương tiện, hình ảnh và đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, tiến hành rà soát các đối tượng trong và ngoài địa bàn, đội CSGT - TT Công an TP. Vinh đã làm rõ vụ việc và xác định 10 đối tượng liên quan gây rối trật tự công cộng.

Gồm: N.V.H. (SN 2008), trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; T.N.L. (SN 2007), H.H.Kh. (SN 2007), L.C.V.Đ. (SN 2009), N.Đ.T. (SN 2009), cùng trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh; H.Q.D. (SN 2009), N.A.T. (SN 2009), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh; T.H.Đ. (SN 2009), trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; L.N.D. (SN 2009), Trần Trọng Đạt (SN 2006), cùng trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc với Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an TP Vinh đã thu giữ 5 phương tiện xe mô tô, 5 dao phóng lợn tự chế, 6 vỏ chai bia và một số tang vật liên quan khác.

Tác giả: Gia Đức

Nguồn tin: congly.vn