Nghệ An: Bão số 10 khiến gần 20.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái

Chiều 29/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có thông tin bước đầu về thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh tính đến 14 giờ ngày 29/9. Theo đó, bão đã khiến 1 người tử vong, 10 nhà bị sập, hơn 720 nhà hư hỏng và hơn 19.000 nhà bị tốc mái. Ngoài ra bão số 10 cũng khiến hơn 2.200 nhà bị ngập nước.

Trước diễn biến bão số 10, các địa phương trong toàn tỉnh đã thực hiện sơ tán, di dời hơn 6.500 hộ gia đình với gần 20 nghìn nhân khẩu (trong đó ngày 28/9 di dời hơn 5 nghìn hộ với hơn 15.000 nhân khẩu, ngày 29/9 di dời hơn 1.400 hộ với hơn 4.500 nhân khẩu).

Bão số 10 vừa qua khiến Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bão số 10 quét qua gây thiệt hại đối với 43 điểm trường học, 18 cơ sở y tế, hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu, cây trồng và hàng nghìn gia cầm, vật nuôi. Hơn 1.100 cột điện gãy đổ, hai trạm điện hư hỏng, 1 công trình cấp nước sạch hư hỏng và 13 trụ sở Ủy ban tốc mái, hư hỏng.

Trước những thiệt hại lớn do bão số 10 gây ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Hỗ trợ đưa người dân trở về nhà bảo đảm an toàn. Tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ sau bão.

