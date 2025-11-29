VinFast khai trương xưởng dịch vụ ô tô thứ 350

Đại lý 3S VinFast Lộc Linh (Từ Sơn, Bắc Ninh) có tổng diện tích 4.500 m2, là xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast tại Việt Nam - Ảnh: VF

Ngày 29-11, VinFast chính thức đưa vào hoạt động Xưởng dịch vụ sửa chữa – bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Đại lý 3S VinFast Lộc Linh (TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Xưởng dịch vụ mới có diện tích hơn 4.500 m², được đầu tư theo tiêu chuẩn 3S toàn cầu, đáp ứng các quy định kỹ thuật VinFast.

Các xưởng dịch vụ VinFast được trang bị các máy móc hiện đại, kỹ thuật viên lành nghề - Ảnh: VF

Khu vực sửa chữa được trang bị như máy chẩn đoán lỗi, hệ thống cân chỉnh lái 3D, máy kiểm tra lực phanh, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện môi trường… Năng lực phục vụ đạt 80 – 100 xe/ngày.

Đại diện VinFast cho hay việc cán mốc 350 xưởng dịch vụ cho thấy tốc độ phủ mạng lưới đạ từ 200 xưởng vào cuối năm 2024, hãng đặt mục tiêu đạt 400 xưởng trên toàn quốc vào cuối năm nay.

Xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh có thể bảo dưỡng khoảng 80-100 xe/ngày - Ảnh: VF

Một điểm đáng chú ý là nhiều xưởng và showroom VinFast đang khai thác được chuyển đổi từ cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe động cơ đốt trong của các thương hiệu nước ngoài. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam.

Bà Dương Thị Thu Trang – Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu – cho biết nhu cầu bảo trì, sửa chữa xe đang tăng nhanh khi doanh số liên tục lập kỷ lục.

Bà Trang cho biết VinFast sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và nâng cấp chất lượng dịch vụ, mang đến sự hài lòng cao nhất cho người dùng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Hiện VinFast sở hữu hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, hệ thống tổng kho phụ tùng tại cả ba miền cùng mạng lưới xưởng dịch vụ dày đặc trên toàn quốc.

Nhờ đó hãng là thương hiệu ô tô duy nhất tại Việt Nam cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối đa 24 giờ. VinFast cũng tiên phong hỗ trợ tài chính nếu thời gian sửa chữa kéo dài hơn cam kết; đồng thời cho khách hàng mượn pin hoặc xe thay thế trong trường hợp sửa chữa liên quan đến pin hoặc động cơ.

Tác giả: CÔNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ