Mailisa chính thức tạm đóng cửa toàn bộ hệ thống sau khi ông bà chủ bị bắt

Công an kiểm tra tại một cơ sở thẩm mỹ viện thuộc hệ thống Mailisa - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Xin lỗi, tạm ngừng hoạt động toàn bộ cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa

Thông qua trang Facebook chính thức có hơn 2,8 triệu tài khoản theo dõi, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đưa ra thông báo vào tối nay 27-11 về việc chính thức tạm ngừng hoạt động kể từ ngày mai 28-11. Đồng thời không nêu bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc hẹn ngày trở lại cụ thể.

Theo đó, phía thẩm mỹ viện cho biết: "Đây là quyết định rất khó khăn và chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ quý khách vào thời điểm này".

Đồng thời Mailisa cũng "gửi lời xin lỗi tới tất cả quý khách hàng thân yêu và rất mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn".

Dựa vào thông tin cập nhật trong tháng này, chuỗi Mailisa có tổng cộng 9 chi nhánh, hiện diện ở các địa phương: TP.HCM (bao gồm Bình Dương cũ), Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An và Lâm Đồng.

Với diễn biến trên, có trường hợp có những khách hàng đã đặt lịch hoặc đã đóng tiền nhưng chưa được thực hiện dịch vụ, đòi hỏi cách giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi.

Chưa kể loạt sản phẩm Doctor Magic do Mailisa rao bán bị phanh phui là hàng kém chất lượng nhưng được quảng bá như "hàng hiệu", khiến nhiều khách hàng giật mình. Bên cạnh tổn thất tài chính, không ít người tỏ ra lo lắng liệu những sản phẩm này có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ông bà chủ bị bắt vì buôn lậu, mỹ phẩm Mailisa bán bị thu hồi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra thông báo về việc khởi tố vụ án buôn lậu tại Công ty MK Skincare, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai (Mailisa) cùng ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà này) vào ngày 21-11. Ngay sau đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thu hồi toàn bộ phiếu công bố sản phẩm của công ty, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm còn hạn sử dụng. Doanh nghiệp phải thông báo thu hồi đến các điểm phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, biệt trữ hàng vi phạm chờ tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 15-12. Các cơ sở kinh doanh phải ngừng ngay việc bán, sử dụng các sản phẩm trong danh mục thu hồi và trả lại cho nhà cung ứng. Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, trong khi sở y tế các địa phương phải thông báo rộng rãi, tiếp nhận phản ánh và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự. Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2020 đến 2024, bà Mai và ông Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu, không đủ điều kiện cấp chứng nhận lưu hành tự do (CFS), rồi móc nối để "hô biến" nguồn gốc thành Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi nhập lậu về Việt Nam, nhóm này quảng cáo là "mỹ phẩm hàng hiệu", từ đó bán giá cao, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Tác giả: Bông Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ