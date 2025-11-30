Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cập nhật số người chết trong vụ hỏa hoạn lên 146

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của cảnh sát Hong Kong cho biết con số 146 người chết có thể chưa dừng lại, do công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Một số thi thể được tìm thấy trong cầu thang và trên tầng mái, nơi cư dân cố gắng chạy thoát. Theo cảnh sát, hơn 40 người vẫn đang được coi là mất tích.

Cảnh sát viên Tsang Shuk Yin, thuộc đơn vị điều tra thương vong, cho biết: “Hôm nay, các đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm thấy 30 thi thể, bao gồm 12 thi thể do lực lượng cứu hỏa tìm thấy và đơn vị Xác minh nhận dạng thảm họa tìm thấy 18 thi thể. Không loại trừ khả năng số người chết trong vụ hỏa hoạn còn tiếp tục tăng”.

Vụ cháy ở Hong Kong. Ảnh: Reuters



Bốn ngày sau khi ngọn lửa lan nhanh khắp bên ngoài bảy tòa tháp chung cư đang được cải tạo tại quận Tai Po, phía Bắc Hong Kong (Trung Quốc), mùi khói vẫn còn phảng phất trong không khí. Chính quyền đã bắt giữ 11 người liên quan trong quá trình điều tra khả năng tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn khi cải tạo khu phức hợp. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống báo cháy tại khu vực - nơi có hơn 4.600 người sinh sống - không hoạt động bình thường.

Bà Amy Lam, chỉ huy cảnh sát khu vực phía Bắc Hong Kong, cho biết hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương, song lực lượng chức năng sẽ không rút ngắn thời gian khảo sát vì phải đảm bảo an toàn và hiệu quả: “Hôm qua chúng tôi đã hoàn tất hoạt động tìm kiếm tại hai tòa nhà, và hôm nay cũng hoàn tất hai tòa nhà nữa, chỉ còn ba tòa nhà nữa là xong. Nhưng những tòa nhà còn lại là khu vực khó khăn. Vì vậy, tôi phải rất thận trọng và sẽ không rút ngắn thời gian ước tính như kế hoạch hiện tại; vẫn sẽ mất từ ba đến bốn tuần”.

Ngoài con số thương vong lớn, vụ hỏa hoạn tại bảy tòa chung cư của Khu phức hợp Vương Phúc cũng gây chấn động vì Hong Kong vốn nổi tiếng với hồ sơ an toàn phòng cháy và hiếm khi đối mặt với thảm họa quy mô lớn như vậy.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Một chi tiết đáng chú ý là tất cả các tòa nhà trong khu phức hợp đều đang được cải tạo, với nhiều cửa sổ bị chặn bằng tấm xốp dễ cháy - yếu tố mà giới chức Hong Kong cho rằng có thể đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo VOV