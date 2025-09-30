Bão vừa qua, người dân Nghệ An lại tất tả chạy lũ

Theo ông, ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 28/9 tại xã Tam Quang xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến khoảng 8g sáng 29/9, nước sông Lam dâng cao, cộng với mưa lớn đã khiến nhiều đoạn Quốc lộ 7 qua các bản Khe Bố, Làng Nhùng, Bãi Xa (xã Tam Quang) bị ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Các thôn bản ở xã Yên Hòa bị chia cắt do ngập sâu - Ảnh: Khánh Trung

Gần 2km bị ngập ở nhiều vị trí khác nhau. Trong đó, đoạn sâu nhất nước dâng cao tới 4m. Từ sáng 29/9, xã Tam Quang đã cắt cử lực lượng lập rào chắn cấm phương tiện qua lại các đoạn đường ngập để đảm bảo an toàn.

Tại xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An), mưa lớn từ ngày 28/9 khiến nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Quốc lộ 7 đoạn qua eo Vực Bồng (xã Con Cuông) hiện đã bị chia cắt do ngập sâu gần 50cm, kéo dài hàng trăm mét.

Chính quyền xã Con Cuông cũng đã cắt cử lực lượng đến các khu dân cư để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. “Hơn 50 hộ dân bị ngập nặng hiện đã được di dời đến nơi an toàn” - ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch xã Con Cuông nói.

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) - cho biết, xã này đã bị cô lập hoàn toàn do nước lũ tại các khe suối dâng lên chia cắt các tuyến đường ra vào xã. Các thôn bản trên địa bàn cũng đã bị chia cắt do các tuyến đường ngập sâu trong nước lũ.

Các trang trại chăn nuôi gà ở các xã ven biển tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề do nước lũ tràn vào - Ảnh: Khánh Trung

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Đàn giúp người dân di dời đàn heo bị ngập - Ảnh: Khánh Trung

Nước lũ dồn dập tràn về từ sáng 29/9 đã cuốn trôi hoàn toàn 7 ngôi nhà, 5 ngôi nhà bị hư hại từ 50 - 70% và 103 ngôi nhà bị nước lũ tràn vào gây hư hỏng tài sản. Mưa lũ cũng khiến Trường THCS xã Yên Hòa và Trường mầm non Yên Thắng bị ngập lụt nghiêm trọng.

“Hiện xã đã thành lập các tổ kiểm tra trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo tại các bản trên địa bàn. Bên cạnh đó, các tổ được phân công túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân trong mưa lũ” - ông Truyền nói.

Bão Bualoi vừa đi qua, người dân nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An còn chưa kịp khắc phục hậu quả thì đã phải vội vã chạy lũ. Lãnh đạo xã An Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, mưa lớn sau bão đã gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn có 6 trang trại nuôi gà lớn bị chết hơn 40.000 con gà. Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ với khoảng 20.000 con gà bị chết.

Nhiều ngôi làng nằm ngoài tả đê sông Lam bị chia cắt do nước dâng cao - Ảnh: Phan Ngọc

Nhiều căn nhà bị ngập sâu gần 2m - Ảnh: Phan Ngọc

Tại xã Nghĩa Đàn, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng. Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng công an và quân sự xã đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với người dân di dời đàn heo 270 con của gia đình ông Lê Duy Chung bị ngập nặng lên vùng đất cao ráo.

Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều địa phương sống ngoài tả đê sông Lam bị ngập, chia cắt. Ông Lê Viết Hùng - Phó trưởng tuyến phòng chống bão lụt Xuân Lam (xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) - cho biết, hiện xóm 9 (187 hộ với hơn 800 nhân khẩu) đã bị cô lập hoàn toàn. Nhiều nhà dân ngoài tả đê sông Lam bị ngập sâu gần 2m.

“Nước dâng cao, chảy xiết nên xã đang lên phương án dùng sà lan để tiếp cận các hộ dân bị ngập, tiếp tế lương thực” - ông Hùng nói.

