Hé lộ "ông chủ" đứng sau thương hiệu mì gói "hai con tôm" Miliket

Vinataba vừa thông báo sẽ tổ chức đấu giá công khai toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket. Lô chào bán gồm 0,96 triệu cổ phiếu, tương đương 20% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần là 114,7 tỷ đồng, tương ứng 119.500 đồng mỗi cổ phần.

Colusa - Miliket tiền thân là Xí nghiệp chế biến Lương thực thực phẩm Colusa được thành lập năm 1972. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, đến năm 2004, Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Miliket chính thức ra đời. Đến năm 2006, công ty được cổ phần hóa với vốn điều lệ 48 tỷ đồng.

Miliket - thương hiệu mì giấy vang bóng một thời

Trước năm 1975, nhắc đến mì tôm là mọi người nhớ đến gói mì có hình ảnh hai con tôm của hãng mì Colusa, sau này được ghép thêm tên Miliket thành Colusa – Miliket. Sau thống nhất đất nước, nhãn hiệu mì ăn liền Colusa - Miliket tiếp tục được người tiêu dùng ưa thích, với gói mì giấy kraft và hình ảnh hai con tôm.

Những năm 80, mì Miliket được coi là món ăn hảo hạng, giá từ 500 - 1.000 đồng, mức giá đắt đỏ thời bấy giờ. Do đó, không phải lúc nào cũng được ăn mì Miliket.

Miliket - thương hiệu mì giấy vang bóng một thời. Ảnh: Internet

Sang thập niên 1990, khi đời sống kinh tế khởi sắc, mì Miliket phổ biến hơn, trở thành món ăn khoái khẩu của mỗi gia đình. Những gói mì giấy kraft và hình ảnh hai con tôm của nhãn hiệu mì ăn liền Colusa – Miliket từng "làm mưa làm gió" trên thị trường.

Từ thương hiệu lớn đến sự lãng quên

Trong 1-2 thập kỷ cuối thế kỷ 20, huyền thoại mì hai tôm Miliket trở thành ký ức đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam. Miliket thống lĩnh gần như toàn bộ thị trường mì ăn liền tại Việt Nam, cũng được xem là thương hiệu "độc quyền" trên thị trường trong hàng chục năm của thập niên 70, 80.

Tuy nhiên, từ những năm 2000, cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế, Miliket vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những tên tuổi như Acecook, Masan Consumer,...và dần thu hẹp dần thị phần.

Hồi sinh thương hiệu mì hai tôm

Sau thời gian “ẩn mình”, tìm cách ứng phó trước sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ lớn trong ngành mì ăn liền, thương hiệu Colusa - Miliket tiếp tục cải tổ mạnh mẽ đưa "huyền thoại mì hai tôm” trở lại thị trường. Sản phẩm mì gói giấy vẫn đem lại nguồn thu chính cho doanh nghiệp.

Hiện nay, thương hiệu mì 2 con tôm của Colusa - Miliket vẫn sống với thị trường “ngách” tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân.

Miliket hiện có mặt tại các quán nhậu, quán lẩu bình dân. Ảnh: Internet

Năm 2024, Miliket ghi nhận doanh thu đạt 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 29,2 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 99% và 108% mục tiêu đã đề ra. Tổng sản lượng công ty thực hiện được năm 2024 là 17.225 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm 2024.

Về cơ cấu cổ đông, tính tới ngày 14/7/2025, Colusa - Miliket có 5 cổ đông lớn gồm Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP sở hữu 30,72% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa sở hữu 20,08% vốn điều lệ; Vinataba sở hữu 20% vốn điều lệ (960.000 cổ phiếu Colusa - Miliket); ông Trịnh Việt Dũng sở hữu 9,71% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu 5,42% vốn điều lệ; và còn lại 14,08% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Năm 2025, Colusa – Miliket đặt mục tiêu doanh thu đạt 868,7 tỷ đồng (tăng 14% so với 2024), lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,7%) và sản lượng 19.000 tấn (tăng 10,6%).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/11, cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket tăng trần lên mức 74.200 đồng/cp, ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp.

