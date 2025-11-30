Bắt ngay nghi phạm em trai lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông chết em mình

Thành lúc bị bắt - Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Chiều 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 11h30 cùng ngày, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu.

Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S..

Sau đó Thành lùi xe lại, tiếp tục đâm vào những người còn lại trong sân nhà.

Vụ việc khiến bà S. bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã chết vào trưa cùng ngày.

Cảnh Thành lái xe đâm vào những người phụ nữ trong sân từ camera

Sau khi gây ra vụ việc, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó dùng xe máy chạy đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh), chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh thì bị lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Cũng theo thông tin ban đầu, những nạn nhân đều là chị em trong gia đình của Thành. Trước đó Thành và những người trong gia đình có xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa hòa giải được.

Hiện clip từ camera ghi lại cảnh Thành nhiều lần lùi xe đâm vào những chị em của mình đang được lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ