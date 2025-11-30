Không yêu cầu ô tô kinh doanh vận tải hành khách trang bị ghế ngồi cho trẻ em

Lắp thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô - Ảnh: K.T.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu rà soát dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Dự luật đang được Quốc hội xem xét theo quy trình rút gọn tại kỳ họp thứ 10.

10 luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự kiến trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách

Đáng chú ý, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1-1-2026.

Khi thảo luận về nội dung này tại hội trường, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất quy định này chỉ nên áp dụng đối với xe gia đình, xe chở người lưu thông trên cao tốc…

Còn đối với taxi, xe dịch vụ trong thành phố nên cân nhắc miễn trừ để phù hợp với thực tiễn.

Về nội dung này, dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, tiếp thu ý kiến này, Chính phủ dự kiến bổ sung chỉnh lý quy định trên tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, dự kiến chỉnh lý trong dự luật như sau: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Theo quy định của Luật Đường bộ, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và loại hình kinh doanh vận tải hành khách mới theo quy định của Chính phủ.

Trước đó nhiều ý kiến nhận định sẽ rất khó thực hiện nếu yêu cầu xe kinh doanh vận tải hành khách phải trang bị ghế trẻ em.

Ngoài vấn đề chi phí, một xe taxi sẽ xử lý ra sao nếu cùng lúc phải lắp đặt 2 - 3 ghế trẻ em, nhất là khi không dùng tới...

Thiết bị an toàn cho trẻ em là gì? Trước đó theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế trẻ em hoặc đệm trẻ em trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình và phù hợp với điều kiện sử dụng trên ô tô. Các thiết bị này đều có ý nghĩa tương tự như những thiết bị an toàn để phòng ngừa khi sự cố xảy ra. Đai dành riêng trẻ em là hệ thống khác hoàn toàn dây an toàn có sẵn trên xe ô tô. Cơ quan chức năng đã đưa ra lộ trình tới ngày 1-1-2026 sẽ áp dụng xử phạt vi phạm. Ngoài ra các quy định, quy chuẩn về thiết bị an toàn ghế trẻ em cũng đã có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT. Quy chuẩn QCVN 123 giải thích: Thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm, hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm: - Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên ô tô. - Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System) gồm: + Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems-i-Size) + Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems). Quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em phải đảm bảo: (1) Thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên ô tô. (2) Không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế ô tô. (3) Các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai. (4) Không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

