MC Mai Ngọc khoe vóc dáng cực phẩm sau sinh, lộ rõ cơ bụng số 11

Trên trang cá nhân, Mai Ngọc đã đăng tải hình ảnh cô đứng bên cửa sổ, trong ánh nắng chiều tàng, diện bộ đồ tập thể thao gọn gàng. (Ảnh: IGNV)
Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt khi nữ MC khoe trọn vòng eo thon gọn, phẳng lỳ và nổi bật là đường cơ bụng săn chắc, sắc nét . (Ảnh: IGNV)
Kèm theo bức ảnh, Mai Ngọc hóm hỉnh chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh: "Ưu điểm: Nghiêm túc đã quyết là làm tới cùng Nhược điểm: Quá khát khe. Em bé hơn 7 tháng, mình cũng sắp sắp giống lại ngày ngày trước rồi! Cố gắng lên!!!" (Ảnh: IGNV)
Tiết lộ này cho thấy chỉ sau khoảng 7 tháng sinh con đầu lòng, Mai Ngọc đã gần như hoàn toàn lấy lại được thân hình "chuẩn không cần chỉnh" như thời con gái. (Ảnh: IGNV)
Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi không ngớt về sự kiên trì và vóc dáng đáng ngưỡng mộ của cô. (Ảnh: IGNV)
Để có được hình thể đáng mơ ước như hiện tại, Mai Ngọc đã duy trì một lối sống khoa học và kỷ luật trong suốt quá trình mang thai và sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Cô tích cực tập luyện nhiều bộ môn như gym, Pilates,... và bắt đầu quay lại phòng tập chỉ khoảng 3 tháng sau sinh. Đặc biệt, nữ MC tập trung vào các bài tập giúp khôi phục cơ lõi và cải thiện tư thế. (Ảnh: IGNV)
Mai Ngọc chú trọng đến việc ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ dầu mỡ, thức ăn quá ngọt và tăng cường rau xanh, trái cây, protein chất lượng. (Ảnh: IGNV)(Ảnh: IGNV)
Ngay trong những ngày đầu sau sinh, cô đã giảm được 8kg nhờ chế độ dinh dưỡng kỹ lưỡng. (Ảnh: IGNV)
Thay vì vội vàng ép cân hay tạo áp lực, Mai Ngọc chọn cách kiên nhẫn từng bước một. Cô luôn giữ tinh thần tự tin, kiên nhẫn và lạc quan, điều này giúp cô vượt qua những khó khăn trong hành trình lấy lại vóc dáng. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn