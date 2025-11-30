Những ngân hàng nào tăng lãi suất tuần qua?

Techcombank gây chú ý nhất khi công bố biểu lãi suất mới với mức lãi suất dành cho khách hàng Private gửi trực tuyến kỳ hạn 3–5 tháng đã chạm mức tối đa cho phép là 4,75%/năm.

Hệ thống phân nhóm khách hàng của ngân hàng này phân theo 4 cấp độ gồm Private, Priority, Inspire và Khách hàng thường tiếp tục tạo biên độ chênh khá rõ rệt, đặc biệt với nhóm khách hàng cao cấp.

Ở kênh trực tuyến, Private được hưởng lãi suất 4,1%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng và 5,4%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng, mức được xem là cao nhất trong hệ thống hiện nay. So với gửi tại quầy, lãi suất trực tuyến của nhóm này cao hơn khoảng 0,2 điểm %, đồng thời giữ khoảng cách ổn định so với các nhóm khách hàng còn lại.

Không chỉ Techcombank, NCB cũng bước vào tháng thứ hai liên tiếp tăng lãi suất, với mức điều chỉnh từ 0,1 đến 0,3 điểm % tùy kỳ hạn. Ở kênh gửi trực tuyến, lãi suất các kỳ hạn 1–5 tháng hiện dao động 4,3–4,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 5,75%/năm; kỳ hạn 7–9 tháng ghi nhận mức 5,65–5,75%/năm. Cao nhất là nhóm kỳ hạn 10–12 tháng với mức 5,8%/năm. Các kỳ hạn dài hơn từ 13 đến 60 tháng được giữ nguyên ở mức 5,7%/năm.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất tuần qua

BaoViet Bank cũng là một trong những ngân hàng tăng lãi suất mạnh trong tháng 11, và tuần qua tiếp tục điều chỉnh ở nhiều kỳ hạn ngắn. Theo biểu lãi suất trực tuyến lĩnh cuối kỳ mới, kỳ hạn 1 và 2 tháng được nâng lên 4,5%/năm sau khi tăng lần lượt 0,5 và 0,3 điểm %. Kỳ hạn 3 tháng tăng thêm 0,2 điểm %, lên 4,65%/năm, còn kỳ hạn 6 tháng chạm mức 5,65%/năm. Các kỳ hạn khác giữ nguyên, phổ biến từ 4,5–4,6%/năm cho kỳ hạn 4–5 tháng; 5,45%/năm cho 7–8 tháng; 5,5%/năm cho 9–11 tháng và cao nhất là 5,9%/năm cho nhóm 13–36 tháng.

VPBank cũng nhập cuộc với động thái nâng lãi suất nhóm kỳ hạn 3–5 tháng thêm 0,25 điểm %, đưa lãi suất trực tuyến lên mức trần 4,75%/năm. Đây là điểm điều chỉnh duy nhất trong đợt này, khi các kỳ hạn khác được giữ nguyên: kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,4%/năm; 2 tháng 4,5%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng 5,6%/năm; 12–18 tháng 5,8%/năm; và 24–36 tháng 5,9%/năm. Với sản phẩm Phát Lộc Thịnh Vượng, lãi suất tương đương tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn dưới 18 tháng, riêng kỳ hạn 24–36 tháng được nâng lên 6%/năm – mức cao nhất trong biểu lãi suất của ngân hàng này.

Tác giả: Lệ Giang

Nguồn tin: thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn