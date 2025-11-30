Tàu cá chìm đắm ở vùng biển Trường Sa, 3 ngư dân được cứu nạn, 2 người mất tích

Theo báo cáo của Đồn biên phòng Tuy Hòa thuộc Bộ Chỉ huy Bô đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tàu cá bị tai nạn mang số hiệu PY-96202 TS, có chiều dài 15,1m, công suất 400CV, do ông Lương Công Hậu (SN 1977, trú ở khu phố 4, phường Phú Yên) làm thuyền trưởng, cùng 4 ngư dân trên tàu rời cảng cá Đông Tác, phường Phú Yên từ ngày 11/10, hướng mũi lái ra vùng biển Trường Sa khai thác thủy sản.

Tàu cá của ngư dân Đắk Lắk chìm đắm trong một vụ tai nạn va đập đá ngầm trước đây. (Ảnh minh họa)

Sau 46 ngày đêm hành nghề câu cá ngừ đại dương, đến khoảng 6h52’ sáng 28/11, trong lúc tàu cá nêu trên đang vận hành vào đảo Sơn Ca, đặc khu Trường Sa, thì xảy ra sự cố kỹ thuật, vỏ gỗ thân tàu bị thủng, nước tràn vào khoang nhấn chìm tàu cá.

Nhận được tin báo từ thuyền trưởng và nhóm ngư dân trên tàu qua hệ thống liên lạc vô tuyến I -com, bà Phạm Thị Hạnh (SN 1983, trú khu phố 4, phường Phú Yên), khẩn trương trình báo Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Tuy Hòa liên lạc Đồn Biên phòng Trường Sa thuộc Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đồng thời phát thông báo đề nghị các tàu cá đang hành nghề gần đảo Sơn Ca hỗ trợ cứu nạn.

Sáng 30/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Đông thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân mất tích trong vụ tàu cá PY-96202 TS chìm đắm ở vùng biển Trường Sa.

Đến 7h45’ sáng cùng ngày, tàu cá PY- 90178- TS, do ông Nguyễn Hữu Phát (SN 1976, trú khu phố 4, phường Phú Yên) tiếp cận hiện trường, cứu nạn 3 ngư dân gồm Văn Phú Hoàng (SN 1991), Lê Minh Sang (SN 1969) và Lê Minh Trung (SN 1992), cùng trú phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 2 người còn lại là thuyền trưởng Lương Công Hậu (SN 1977) và ngư dân Lê Văn Cường (SN 1993, trú ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) mất tích.

Trong sáng 30/11, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Đông và Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã đến thăm hỏi, động viện thân nhân gia đình hai nạn nhân Lương Công Hậu, Lê Văn Cường, đồng thời cho biết đang liên lạc các cơ quan chức năng và tàu cá ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn