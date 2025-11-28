Google cảnh báo ứng dụng mà người dùng nên gỡ gấp

Google vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều ứng dụng VPN giả mạo xuất hiện trên kho phần mềm, trong bối cảnh lượng nhiều người tải và sử dụng VPN tăng mạnh thời gian gần đây.

Theo hãng, một số nhóm tấn công đã ngụy trang phần mềm độc hại dưới dạng các công cụ VPN trông có vẻ hợp pháp, thậm chí mạo danh cả những thương hiệu phổ biến.

VPN vốn được thiết kế để mã hóa dữ liệu, ẩn địa chỉ IP và bảo vệ người dùng trước nguy cơ theo dõi trực tuyến. Tuy nhiên, với các ứng dụng giả mạo, thông tin vốn cần bảo mật lại biến thành kênh thu thập dữ liệu cá nhân. Khi người dùng cài đặt, lịch sử truy cập, hành vi trực tuyến và nhiều thông tin nhạy cảm khác có thể bị khai thác.

Một ứng dụng VPN có tên "Mobdro Pro IP TV + VPN" cài cắm mã độc đánh cắp tiền ngân hàng. (Ảnh: Cleafy)



Không chỉ Google, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ (CISA) cũng tái phát đi cảnh báo về rủi ro khi sử dụng VPN cá nhân, đặc biệt là các dịch vụ thiếu minh bạch trong chính sách bảo mật. CISA cho biết nhiều VPN miễn phí hoặc thương mại hiện tồn tại lỗ hổng, có thể bị tận dụng để theo dõi hoặc trích xuất dữ liệu.

Xu hướng sử dụng VPN gia tăng được ghi nhận sau khi nhiều bang tại Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát nội dung người lớn, yêu cầu xác minh tuổi và danh tính. Để né quy trình này, một bộ phận người dùng chuyển sang dùng VPN đặt máy chủ ở nước ngoài.

Làm gì để bảo vệ thiết bị?

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, người dung nên:

- Chỉ tải VPN từ Play Store hoặc App Store nhằm tránh tệp cài đặt độc hại.

- Hạn chế sử dụng VPN miễn phí; ưu tiên các dịch vụ trả phí có chính sách minh bạch và nhà phát triển uy tín.

- Trên Android, luôn duy trì Play Protect ở trạng thái bật và không bỏ qua cảnh báo của hệ thống.

Các chuyên gia nhận định rằng nhu cầu bảo mật là chính đáng, nhưng người dùng cần tỉnh táo trước tình trạng ứng dụng VPN bị giả mạo ngày càng tinh vi.

Tham khảo Forbes

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn