Công an Nghệ An sát cánh cùng Nhân dân trong bão lũ

Với phương châm: “Lúc dân cần, dân khó có Công an”, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn xung yếu, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, dọn dẹp cây cối gãy đổ và khắc phục các tuyến đường sạt lở, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hình ảnh đẹp, nghĩa tình của lực lượng Công an trongbão lũ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Công an xã Nậm Cắn dọn dẹp cây cối gãy đổ và giúp người dân di chuyển qua tuyến đường sạt lở

Công an phường Cửa Lò và Công an xã Sơn Lâm khẩn trương dọn dẹp cây cối, giải tỏa vật cản trên các tuyến đường

Công an phường Vinh Lộc cùng các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây

Công an xã Quỳnh Sơn dùng xe chuyên dụng đưa 2 mẹ con (em bé mới 2 tháng tuổi) ở khu vực trũng thấp, di chuyển đến nơi an toàn. Đồng thời, cùng các lực lượng hỗ trợ người dân chặt, tỉa cây xanh bị ngã đổ trên các tuyến đường

Đáng chú ý, sáng 29/9/2025, ngay sau khi tiếp nhận thông tin hỗ trợ khẩn cấp từ người dân qua “đường dây nóng” về tình trạng nước lũ dâng cao tại xóm Đầu Cầu, xã Tân Châu, Công an xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước nguy cơ nước ngập sâu, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân, lực lượng Công an đã tổ chức sơ tán khẩn cấp đến địa điểm an toàn.

Công an xã Quảng Châu dẹp cây cối gãy đổ và tháo dỡ mái tôn hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Công an phường Trường Vinh cùng các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra

Công an xã Vân Tụ cùng các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra

Tại xã Nậm Cắn, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường từ bản Piêng Phô đi vào xã Huồi Tụ bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng Công an xã đã có mặt kịp thời, giúp người dân di chuyển an toàn qua các điểm sạt lở, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lưu thông tránh khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất các rủi ro phát sinh.

Công an các xã Vạn An, Quang Thành, Tân Châu nỗ lực di dời người dân và tài sản đến địa điểm an toàn; đồng thời vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Công an xã Đông Thành phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ ng

Công an xã Hoàng Mai cùng các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra

Công an xã Tam Đồng hỗ trợ người dân di dời thùng đựng lúa và các vật dụng, đồ dùng lên nơi cao, an toàn

Công an xã Tam Đồng hỗ trợ người già, người khuyết tật đến nơi an toàn

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn. Hiện, Công an các đơn vị, địa phương vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

