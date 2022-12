Ngành y tế Nghệ An thông tin việc thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện

Ông Nguyễn Đức Hồng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành - Nghệ An phản ánh những vướng mắc bất cập trong quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao.

“Theo quy định là 1 số gói thầu trị giá dưới 100 triệu đồng thì thực hiện theo chỉ định thầu còn trên 100 triệu đồng là phải đấu thầu. Trong đó có nhiều loại thuốc quan trọng, thuốc cấp cứu, giá trị gói thầu nhỏ cũng phải tổ chức đấu thầu nên không có đơn vị tham gia đấu thầu, trong khi các loại thuốc này rất thiết yếu. Cần có sự điều chỉnh linh hoạt trong khâu đấu thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho các đơn vị y tế”, ông Hồng nêu.

Bà Nguyễn Thị Anh Hoa – Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đề nghị ngành Y tế làm rõ trong hơn 100 cán bộ y tế công lập xin chuyển ra ngoài công lập, chuyển nghề và bỏ việc có cán bộ y tế cơ sở không?

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Nghệ An hiện đang sử dụng thuốc đấu thầu năm 2021-2022 nên về cơ bản đáp ứng đủ. Ngành cũng đã có những chỉ đạo kịp thời phục vụ thuốc cho người bệnh nhất là trường hợp cấp cứu. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế chỉ là cục bộ, hiện Nghệ An đang sử dụng thuốc cũ chỉ thiếu một số thuốc chuyên khoa, do khó nhập khẩu.

"Về thiếu vật tư y tế, phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khách quan. Khó khăn nhất trong năm 2023, sẽ là vấn đề đấu thầu vật tư, hoá chất. Ngành Y tế khó chủ động, nhất là trong thẩm định giá, vì nhiều doanh nghiệp họ từ chối tham gia đấu thầu. Trước đây Nghệ An trước có 4 doanh nghiệp tham gia đấu thầu mà giờ rất khó khăn", ông Chỉnh chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc sở Y tế Nghệ An, từ quý II/2022 ngành Y tế hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch đấu thầu và thường xuyên bám sát để nâng cao năng lực đấu thầu. Nhiều cuộc tập huấn đấu thầu đã được tổ chức đề giải quyết những vướng mắc về thẩm định giá.

Làm rõ hơn những vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định giá trong triển khai đấu thầu thuốc, vật tư y tế, bà Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho rằng, do dự toán mua sắm hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của ngành Y tế có tính chất phức tạp, đặc thù, chủng loại, quy cách đóng gói, hoạt chất, thông số kỹ thuật có tính chất chuyên môn nên Sở Tài chính không có khả năng để kiểm soát.

Trong năm 2022, Nghệ An có 145 cán bộ y tế nghỉ việc, trong đó có 69 cán bộ y tế cơ sở và 76 cán bộ y tế tuyến tỉnh, chuyển sang công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, có 2 nguyên nhân chính cán bộ y tế nghỉ việc là do chính sách lương thưởng đối với cán bộ y tế còn thấp, do áp lực công việc mô hình bệnh tật, nhất là do dịch COVID-19. Ngành Y tế đã có giải pháp khác nhau từ công tác tư tưởng chính trị, tăng thu nhập cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tự chủ, đề xuất với Chính phủ không giảm biên.

Liên quan đến công tác rà soát lại hạ tầng, đầu tư trang thiết bị y tế cơ sở, y tế dự phòng, ông Chỉnh cho biết, triển khai chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tỉnh được đầu tư gần 500 tỷ đồng, trong đó có hơn 200 tỷ đồng dành cho xây dựng và gần 300 tỷ đồng dành cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. Chủ trương này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua và UBND tỉnh giao 500 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án của tỉnh sẽ triển khai đầu tư các địa phương trong tỉnh.

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 157/2014/ NQ- HĐND ngày 12/12/2014 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập, Sở Y tế đang có kế hoạch tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết mới phù hợp hơn với thực tiễn.

