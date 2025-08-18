HLV Phan Như Thuật: "Nếu hòa mới phản ánh đúng cục diện trận đấu với PVF-CAND"

Tối 17/8, Sông Lam Nghệ An thua đau PVF-CAND với tỷ số 1-2 trong trận mở màn V-League 2025/26. Thỳ trò HLV Phan Như thuât có trận đấu chưa được như ý trước tân binh V-League. Trong buổi họp báo sau trận HLV Phan Như Thuật có những chia sẻ đầy thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò. Theo ông, thất bại trước PVF-CAND là kết quả đáng tiếc, khi một trận hòa mới phản ánh đúng cục diện trên sân.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chơi chưa tốt trong trận ra quân V-League.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, thuyền trưởng của đội bóng xứ Nghệ cho rằng các cầu thủ đã thi đấu tập trung và thể hiện tinh thần chiến đấu cao. Dù vậy, sự thiếu chuẩn xác trong những pha dứt điểm quyết định khiến SLNA không thể tận dụng cơ hội. “Chúng tôi đã có thế trận khá tốt, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Ngoài một vài sơ hở dẫn đến bàn thua, toàn đội nhìn chung đã thể hiện sự nỗ lực. Theo tôi, nếu kết quả dừng lại ở tỷ số hòa thì sẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu,” ông Thuật chia sẻ.

Thuyền trưởng SLNA khen ngợi PVF-CAND và nói về mục tiêu phía trước.

HLV người Nghệ An cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “PVF-CAND là một đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, nhiều cầu thủ trẻ triển vọng và biết cách tận dụng lợi thế sân nhà. Tôi tin họ sẽ tạo nên những bất ngờ trong mùa giải này.”

Khi được hỏi về mục tiêu phía trước, HLV Phan Như Thuật khẳng định SLNA sẽ quyết tâm cải thiện thành tích so với mùa giải trước. Ông nhấn mạnh, khả năng vươn lên các vị trí cao trên bảng xếp hạng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng sự quyết tâm của toàn đội là điều không thiếu.

Tác giả: Arturoicola

Nguồn tin: bongdadoisong.vn