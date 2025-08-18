Xung đột tại Sudan: Ít nhất 31 người tại một trại tị nạn thiệt mạng

Theo tổ chức Mạng lưới Bác sĩ Sudan, cuộc tấn công của RSF xảy ra hôm 16/8, tại trại tị nạn Abu Shouk, gần Thành phố El-Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur. Cuộc pháo kích với quy mô lớn kéo dài hàng giờ, cũng gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản cá nhân và cơ sở hạ tầng của trại tị nạn.

Người dân di dời tại Darfur, Sudan. Ảnh: Reuters

Trước đó, RSF đã tấn công trại tị nạn Abu Shouk hôm 11/8, khiến hơn 40 người thiệt mạng, khi RSF cố gắng chiếm El-Fasher, thành trì cuối cùng của quân đội ở khu vực Darfur. Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn này hồi tháng 4/2025, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác phải chạy trốn.

Xung đột tại Sudan bùng phát vào tháng 4/2023 do tranh giành quyền lực giữa các chỉ huy của quân đội Sudan và RSF. Cuộc giao tranh đã tàn phá quốc gia Đông Bắc Phi này, buộc khoảng 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và đẩy một số khu vực vào nạn đói.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và đã xảy ra nhiều hành động tàn bạo, bao gồm giết người hàng loạt và hiếp dâm, đặc biệt là ở khu vực Darfur. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang điều tra về tội ác chống loài người và các tội ác nghiêm trọng khác của các bên trong cuộc xung đột tại Sudan.

