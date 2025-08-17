Nghệ An: Xã biên giới Nhôn Mai tiếp tục bị chia cắt hoàn toàn

Ngày 17/8, thông tin từ UBND Xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến xã Nhôn Mai tiếp tục bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Đường vào xã Nhôn Mai nhiều điểm bị sạt lở gây chia cắt.

Sau đợt lũ cuối tháng 7 trên địa bàn, xã Nhôn Mai mới thông tuyến Quốc lộ 16 được ít ngày, nay mưa lớn tiếp diễn gây sạt lở, người dân hiện nay lại rơi vào cảnh cô lập, đời sống thêm khó khăn.

Người dân bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai đang sống trong lán tạm.

Để tiếp cận xã Nhôn Mai có 3 hướng, hướng thứ nhất đi bằng thuyền theo hồ thủy điện Bản Vẽ, hiện nay đang bị rác sau lũ trên lòng hồ chia cắt thuyền không thể di chuyển.

Một điểm sạt lở tại bản Xói Voi

Tuyến thứ 2 đi từ Quế Phong sang theo Quốc lộ 16 vừa tiếp tục bị cô lập ở bản Xói Voi do sạt lở đất đá. Tuyến thứ 3 từ xã Mường Xén đi vào Nhôn Mai theo Quốc lộ 16 cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Nước đang dâng trên Khe Hỷ, xã Nhôn Mai

Trước đó, cuối tháng 7, trận lũ lịch sử từng khiến xã Nhôn Mai rơi vào thế cô lập hoàn toàn, mất điện, sóng điện thoại chập chờn, cầu gãy, đường sạt lở, sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng.

Tiếp tục bị chia cắt, cuộc sống của bà con xã Nhôn Mai đang vô cùng khó khăn.

Những ngày qua, Quốc lộ 16 đã được thông tuyến, phương tiện chở hàng cứu trợ vào đến bản Xói Voi, xã Nhôn Mai. Từ đây, gạo, mì tôm, nước được gùi bộ băng rừng tiếp tế cho các bản. Tuy nhiên, hiện nay giao thông qua bản Xói Voi bị sạt lở, chưa thể thông tuyến trở lại.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn