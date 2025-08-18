Lan Phương: 'Tôi đi khám bác sĩ tâm thần vì quá sức chịu đựng'

Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Lan Phương cho biết nhiều năm qua, cô thường xuyên trải qua những cơn khủng hoảng về thể chất lẫn tinh thần.

“Hôm đó cũng là ngày tôi kiệt sức, đau nhức và nằm cả ngày trên giường, chỉ có chị giúp việc thấy mà thôi. Điều nhận ra thật sự đau đớn, đi ngược lại rất nhiều giá trị tôi từng tin tưởng suốt cả cuộc đời”, cô viết.

Lan Phương dần vượt qua cú sốc sau biến cố hôn nhân. Ảnh: @lanphuong.

Để tự vượt qua, Lan Phương cho biết cô bắt đầu bằng việc đối diện thẳng thắn với những tổn thương tinh thần. Nữ diễn viên đã tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn và được bác sĩ chẩn đoán rối loạn lo âu nặng kèm trầm cảm nhẹ. Do còn cho con bú, Lan Phương không sử dụng thuốc mà lựa chọn gặp gỡ các nhà trị liệu tâm lý để tìm hướng giải quyết.

"Đến một ngày tôi cảm thấy quá sức chịu đựng, không nên tự chống đỡ nữa, tôi đi khám bác sỹ tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu nặng, trầm cảm nhẹ", diễn viên kể.

Song song đó, nữ diễn viên chủ động duy trì thói quen tập luyện. Từ sau sinh ba tháng, cô tập pilates, gym, chạy bộ, đồng thời kết hợp chế độ ăn nhiều chất xơ, tinh bột kháng, hạn chế đường và đồ ăn sẵn. Nhờ vậy, Lan Phương giảm hơn 20 kg, lấy lại sức bền và sức mạnh thể chất, đủ khả năng tự xoay xở trong công việc, chăm con và lo toan nhà cửa.

Theo Lan Phương, cô cũng học cách mở lòng, kết nối lại với bạn bè, đồng nghiệp, tìm đến cả những người quen cũ. Những lời động viên, sự đồng cảm giúp cô bớt gánh nặng. Việc chia sẻ công khai trên mạng xã hội còn mang lại cho cô nhiều sự đồng hành và lời khuyên mà trước đây cô “không bao giờ có nếu cứ im lặng”.

“Nếu kiên nhẫn, tập trung vào hiện tại, trân trọng tình yêu thương của con cái, công việc và những người xung quanh, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua. Tôi chia sẻ điều này để những ai đang vật lộn với khó khăn có thể tìm thấy niềm tin và cách tự cứu mình”, Lan Phương viết.

Cuối tháng 7, Lan Phương thông báo cô và ông xã người Anh David Duffy ly thân, cho biết đã nộp đơn ly hôn đơn phương từ tháng 5.

Theo nữ diễn viên, Khoảng hai tuần trước, khi đến tòa án giải quyết vụ việc, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện tình trạng đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi. Trong bài đăng kèm hình ảnh khóc nức nở khi được nhân viên y tế hỗ trợ, Lan Phương tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình ngày càng nghiêm trọng.

Cô cũng cho hay nhiều năm qua bản thân thường xuyên đối diện với các cơn đau và rối loạn như đau bụng, nôn ói, tụt huyết áp, lạnh cóng, choáng váng, đau nhức toàn thân, cường giáp.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn