Mang kích điện đi bắt cá, vướng vào lưới điện diệt chuột tử vong

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Cường (tên gọi khác là Dũng; SN 1976) và Trần Văn Nhờ (SN 1984, cùng cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trần Hữu Cường đầu thú tại cơ quan Công an.

Đối tượng Trần Văn Nhờ

Trong quá trình điều tra, bước đầu xác định, Cường thuê canh tác ruộng lúa tại khu vực ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, tuy nhiên bị chuột cắn phá lúa mới xạ. Ngày 15/8, Cường thuê Nhờ cùng Cường kéo dây chì trên phần đất ruộng để giăng bẫy điện diệt chuột. Sau đó, Cường giao cho Nhờ thực hiện việc đấu nối dây chì, khi đấu nối xong thì Nhờ thông báo cho Cường biết và đi về nhà.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Cường đem theo 1 bình ắc quy 12V - 70AH và bộ dụng cụ kích điện đến chỗ đất ruộng mà Cường và Nhờ đã giăng bẫy trước đó để kích điện bắt chuột.

Khoảng 1 giờ sau, Cường ngắt điện đi kiểm tra thì nghe tiếng ông Trần Văn Tỷ (SN 1966, cư trú tại địa phương) cũng đi kiểm tra bẫy điện diệt chuột gần đó tri hô “Chết người rồi Dũng ơi. Lại tiếp Dũng ơi”.

Cường đi đến và nhận thấy ông Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, cư trú tại địa phương) đi chích điện bắt cá vướng vào bẫy điện bắt chuột của Cường, bị điện giật đã tử vong. Cường đến Công an xã Châu Phong đầu thú.

Tác giả: T. Lĩnh - T. Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn