Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu, phương tiện chết máy

Nhiều tuyến đường ngập, phương tiện chết máy sau mưa lớn ở Nghệ An.
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, ngày 17/8 nhiều tuyến đường ở Nghệ An đã ngập băng sau mưa lớn. Phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn khi đi qua những tuyến đường ngập sâu này.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/8 đến ngày 17/8 khiến tuyến đường Phan Bội Châu đến ga Vinh, phường Vinh Hưng ngập sâu.
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ cũng có đoạn bị ngập băng khiến phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Nhiều phương tiện phải quay lại sang đường khác để di chuyển.
Nhiều phương tiện như ô tô, xe buýt, xe máy,...bị chết máy.
Sau khi đi vào đoạn ngập sâu ở đường Nguyễn Văn Cừ, xe máy của người phụ nữ này bị chết máy, phải dắt bộ tìm đến tiệm sửa xe.
Tuyến đường Quang Trung cũng có nhiều đoạn ngập băng, có một số chiếc ô tô bị chết máy phải dừng giữa đường chờ gọi xe cứu hộ đến.
Nhiều phương tiện chỉ dám đi ở mép đường vì sợ xe chết máy.
Một số đoạn đường 72m cũng ngập sâu khiến phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Ảnh Nguyễn Hải.
Đường Nguyễn Thái Học ở phường Thành Vinh cũng bị ngập sâu. Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An cảnh báo, đợt mưa này nguy cơ cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An. Do mưa lớn gây ngập lụt đến các tuyến đường gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có biện pháp phòng tránh.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn