Ngăn ngừa đột quỵ cực hiệu quả với 5 bí quyết “vàng” không phải ai cũng biết

Vận động thường xuyên ngăn ngừa đột quỵ

Vận động là một trong những thói quen quan trọng nhất để phòng ngừa đột quỵ. Việc tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm huyết áp và duy trì cân nặng lý tưởng. Tất cả những yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim và mạch máu của bạn.

Bạn không cần phải tập những bài tập quá nặng, chỉ cần 30 phút mỗi ngày với những hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay bơi lội cũng đã mang lại hiệu quả đáng kể. Hãy bắt đầu từ những bài tập nhẹ nhàng và tăng dần cường độ để cơ thể có thời gian thích nghi.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Thức ăn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mạch máu của bạn. Một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc sẽ giúp giảm lượng cholesterol xấu, kiểm soát đường huyết và huyết áp.

Hãy hạn chế các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và muối. Những thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, cao huyết áp và tiểu đường - những yếu tố chính gây ra đột quỵ.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết

Huyết áp cao và đường huyết không ổn định là những "kẻ thù thầm lặng" của mạch máu. Việc kiểm soát hai chỉ số này là chìa khóa để phòng ngừa đột quỵ. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp hoặc tiểu đường, hãy tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, uống thuốc đều đặn và thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát hai chỉ số này.

Hạn chế bia, rượu, thuốc lá

Bia, rượu và thuốc lá đều chứa các chất độc hại làm tổn thương mạch máu và tăng nguy cơ đột quỵ. Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm hẹp mạch máu và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Do đó, hãy từ bỏ thuốc lá và hạn chế bia, rượu càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của mình.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Ngủ không đủ giấc có thể làm tăng huyết áp và căng thẳng, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ. Bạn nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm và có một giấc ngủ sâu. Hãy tạo một thói quen ngủ khoa học, tránh sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ và giữ cho phòng ngủ luôn thoáng mát, yên tĩnh.

Bằng cách kết hợp những thói quen đơn giản này, bạn không chỉ giảm thiểu nguy cơ đột quỵ mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Sức khỏe là món quà vô giá, hãy bắt đầu chăm sóc nó ngay từ hôm nay.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn