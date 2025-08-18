N.g.h.i á.n vợ trẻ dùng d.a.o đ.â.m chồng t.ử v.o.n.g ở Phú Thọ: Hé lộ nguyên nhân ban đầu, camera ghi lại hình ảnh cuối cùng gây l.ạ.n.h người

Ngày 18/8, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong ở Phú Thọ.

Vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh cũ) nay là xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ. Do mâu thuẫn gia đình, người vợ đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng tử vong.

Your browser does not support the video tag.

Theo báo VOV, người chồng tên D (sinh năm 2000), vợ tên Hà (sinh năm 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi, nhà có bố mẹ chồng cũng khá giả.

Theo lời kể của hàng xóm và người nhà nạn nhân, sự việc bắt nguồn từ bữa tiệc liên hoan công ty xong, hai vợ chồng có xảy ra cãi nhau nghi do ghen tuông. Tối về nhà, người vợ uống rượu say đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng, không may đâm trúng cuống tim.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Hình ảnh camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh người chồng bị đâm bất ngờ không nói lên lời, sau đó loạng choạng đi được vài bước thì gục xuống sân. Còn người người vợ khi đó thản nhiên tay chống nạnh đứng cạnh, thi thoảng còn nói gì đó.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi bố mẹ chồng khi đó cũng không kịp can ngăn, hoảng loạn chỉ biết la hét, rồi loay hoay mãi không mở được khoá cổng để đưa đi cấp cứu.

Thông tin cho biết, do vết thương đúng chỗ hiểm nên anh D đã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiến hành các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tờ Gia đình & Xã hội thông tin.

Tác giả: Tố Uyên (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn