Tác giả: Anh Thanh
Nguồn tin: Báo Người lao động
Sơ duyệt diễu binh, diễu hành đại lễ A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) và các tuyến phố trung tâm vào đêm 28-7.
Tác giả: Anh Thanh
Nguồn tin: Báo Người lao động
Chi tiết lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lộ trình diễu binh, diễu hành đại lễ A80
Bài viết của Chủ tịch nước Lương Cường nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND
Lực lượng Công an nhân dân đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5
Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành dưới trời mưa tầm tã
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý hộ tịch phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp