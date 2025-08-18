Clip người cậu khóc nức nở khi dạy cháu học bài hút hơn 3 triệu view: Cảnh tượng sao mà quen thuộc quá!

Nhiều gia đình vẫn đùa rằng, chỉ cần đến giờ dạy con cháu học bài là tình thân rạn nứt, không còn cảnh êm ấm nữa. Bố mẹ thì nóng ruột, ông bà thì sốt sắng, còn các bé thì ngồi thẫn thờ như vừa bước vào cuộc chiến.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip khiến dân tình vừa buồn cười vừa thương. Theo đó, một chàng trai Trung Quốc ngồi dạy cháu học bài, còn đứa cháu thì mặt ngơ ngác không hiểu gì. Điều bất ngờ là người khóc nức nở lại chính là… người cậu, vì dạy mãi mà cháu không làm nổi bài.

"Có cậu em trai đang là sinh viên, hôm nay nhờ cậu ấy kèm con gái mình học một buổi. Kết quả là cậu em thì ngồi khóc nức nở vì bất lực, còn cháu gái thì vẫn tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra", người mẹ chứng kiến toàn bộ sự việc chia sẻ lại.

Cậu khóc nức nở vì dạy cháu học bài.

Nhanh chóng, đoạn clip gây bão mạng xã hội vì chạm đúng nỗi niềm dạy con cháu học là mất đoàn kết gia đình của rất nhiều người. Nhiều cư dân mạng thừa nhận cảnh tượng này quá quen thuộc trong gia đình mình. Một số khác thì hài hước cho rằng đây chính là bài test độ kiên nhẫn khắc nghiệt nhất, thậm chí còn khó hơn cả thi cử.

- Chuẩn không cần chỉnh, hồi bé cứ đến giờ mẹ dạy toán là y như rằng cả nhà thành cái chợ luôn.

- Thề luôn, kèm đứa cháu lớp 2 làm bài tập còn áp lực hơn thuyết trình trước công ty.

- Cảnh này quen quá, hồi đó bố mình dạy văn cho chị gái, mà cuối cùng bố với chị cùng khóc, mình ngồi ngoài xem cười đau bụng.

- Không hiểu sao dạy người lạ thì dễ mà cứ dạy người nhà thì… toàn muốn bỏ cuộc.

- Nhiều khi trẻ chưa hiểu, nhưng người lớn lại mất bình tĩnh trước, thành ra học hành biến thành drama gia đình.

Trong khi cậu khóc rưng rức vì dạy học mãi mà cháu không hiểu...

... thì cháu tỏ ra như chưa biết gì.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhìn nhận tích cực rằng khi dạy con học thay vì căng thẳng, cha mẹ và người thân nên biến giờ học thành trò chơi, giúp trẻ dễ tiếp thu và tránh những khoảnh khắc mất hòa khí như trong clip.

- Đúng là phải đổi cách dạy, biến học thành game thì tụi nhỏ mới hào hứng, không khí gia đình cũng vui vẻ hơn nhiều.

- Mình từng thử áp dụng trò chơi khi kèm cháu học, hiệu quả thật sự bất ngờ, vừa vui vừa nhớ lâu.

- Clip này cũng nhắc khéo là dạy học cho con đâu chỉ cần kiến thức, còn cần cả kỹ năng kiên nhẫn và sáng tạo nữa.

Câu chuyện cậu khóc khi dạy cháu học khiến nhiều người vừa bật cười vừa gật gù vì thấy đâu đó hình ảnh gia đình mình. Hóa ra, chuyện học hành đôi khi chẳng cần quá căng thẳng, chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và vui vẻ là có thể biến giờ học thành kỷ niệm dễ thương cho cả nhà.

