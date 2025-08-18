Người dùng Apple Watch nhận tin vui

Tính năng đo nồng độ oxy trong máu trên Apple Watch được khôi phục tại thị trường Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa phát hành bản cập nhật phần mềm cho Apple Watch Series 9, Series 10 và Ultra 2, mang trở lại tính năng theo dõi oxy trong máu dưới dạng thiết kế mới. Động thái này nhằm lách lệnh cấm nhập khẩu mà Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) áp đặt vào cuối năm 2023.

Theo đó, theo dõi nồng độ oxy máu sẽ được đo và xử lý trên iPhone thay vì trực tiếp trên đồng hồ. Người dùng không còn xem được thông số ngay trên cổ tay, nhưng vẫn có thể truy cập thông tin trong mục “Hô hấp” của ứng dụng Sức khỏe trên iPhone. Apple cho biết hải quan Mỹ đã chấp thuận cho nhập khẩu những mẫu đồng hồ có thiết kế mới này.

Thay đổi này chỉ áp dụng cho Apple Watch bán ra tại Mỹ sau ngày 17/1/2024, thời điểm lệnh cấm có hiệu lực đầy đủ. Các mẫu bán trước mốc thời gian này hoặc phân phối ngoài Mỹ vẫn giữ nguyên tính năng đo oxy trong máu truyền thống. Người dùng có thể xác định thiết bị thuộc diện áp dụng hay không bằng cách kiểm tra số sê-ri, nếu kết thúc bằng LW/A thì là mẫu mới.

Để sử dụng tính năng đã chỉnh sửa, người dùng cần nâng cấp đồng hồ lên watchOS 11.6.1 và iPhone lên iOS 18.6.1.

Lệnh cấm nhập khẩu xuất phát từ tranh chấp pháp lý giữa Apple và Masimo, hãng sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng với máy đo nồng độ oxy trong máu. Masimo kiện Táo khuyết từ năm 2020, cáo buộc vi phạm bằng sáng chế và đánh cắp bí mật thương mại. Năm 2021, công ty tiếp tục nộp đơn lên ITC, dẫn tới phán quyết cấm nhập khẩu Apple Watch vào tháng 12/2023.

Apple đáp trả bằng cách kiện ngược Masimo, cho rằng đồng hồ thông minh của công ty này sao chép Apple Watch. Đồng thời, nhà sản xuất iPhone nộp đơn kháng cáo dài 916 trang đối với phán quyết của ITC. Quá trình kháng cáo hiện vẫn diễn ra, trong khi các bằng sáng chế của Masimo dự kiến hết hạn vào năm 2028.

Việc Apple nhanh chóng điều chỉnh thiết kế phần mềm được giới phân tích đánh giá là bước đi chiến lược để duy trì thị phần tại Mỹ, đồng thời cho thấy công ty sẵn sàng áp dụng giải pháp kỹ thuật nhằm vượt qua rào cản pháp lý.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn