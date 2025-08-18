Điện thoại mạnh nhất thế giới được bán tại Việt Nam

Từng bùng nổ vào giai đoạn 2018-2021, các dòng điện thoại chuyên game dần vắng bóng tại Việt Nam. Với người dùng cần hiệu suất tốt nhất cho tác vụ nặng, có khả năng làm việc bền bỉ, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc. Do vậy, việc ngày càng ít lựa chọn là điều thiệt thòi cho người dùng.

Gần đây, REDMAGIC bán chính hãng model mới nhất của họ, mẫu 10s Pro ở nhiều đại lý chính hãng. Bản quốc tế được bảo hành và có phần mềm phù hợp để sử dụng ở Việt Nam. Trước đó, chiếc máy này từng phá nhiều kỷ lục trong các bài chấm hiệu năng, là điện thoại mạnh nhất thế giới hiện tại.

Ép xung vi xử lý

Ví dụ, chỉ riêng điểm Antutu tổng thể, máy đạt hơn 2,4 triệu, cao hơn khoảng 100.000 điểm so với hầu hết điện thoại flagship Android chạy Snapdragon 8 Elite tại Việt Nam. Trên tổng thể toàn thị trường, mẫu điện thoại này thấp hơn iPad chạy chip M4 mới nhất của Apple. Đáng nói, tham chiếu này không công bằng khi SoC kể trên được dùng cho cả laptop. Đồng thời, máy tính bảng vốn có nhiều không gian để bố trí linh kiện, tản nhiệt.

Mặt khác, trong thiết lập phòng thí nghiệm, điểm chuẩn có thể vượt mốc 3,1 triệu, tốt nhất trên thị trường.

Dòng máy chuyên game, có thiết kế tối ưu cho tác vụ này.

Hiệu suất này đạt được nhờ phiên bản ép xung của Snapdragon 8 Elite được hãng tùy biến. Nhà sản xuất gọi đây là phiên bản Leading Edition. Trong đó, CPU tăng từ 4,32 GHz lên 4,47 GHz. GPU cũng được cải thiện khoảng 10%, đạt 1.200 Mhz. Đây đều không phải nâng cấp lớn, nhưng trên hệ quy chiếu giá không đổi so với bản 10 Pro ra mắt hồi đầu năm, người dùng nhận được một thiết bị mạnh hơn.

Ngoài đạt được hiệu năng đỉnh, dòng máy còn duy trì nó trong thời gian dài mà không ảnh hưởng đến độ bền, nhờ hệ thống tản nhiệt. Ví dụ iPhone cũng có hiệu suất cao, nhưng nó không phải gaming phone bởi máy sẽ giảm sáng, hạ xung nhịp khi đạt ngưỡng 40 độ C. Dòng chuyên dụng giải quyết vấn đề này bằng lớp kim loại lỏng, buồng hơi và quạt tản nhiệt.

Với người sử dụng tác vụ nặng thường xuyên, chiếc 10s Pro phù hợp khi nó cung cấp hiệu năng kèm với tản nhiệt đủ tốt. Nhờ vậy, thiết bị không bị quá tải và duy trì được độ bền.

Hãng phải hi sinh phần kích thước. Sản phẩm có phần quá khổ so với tiêu chuẩn điện thoại hiện tại, đang ngày càng mỏng nhẹ hơn. Việc cầm máy một tay, hay nhét túi quần có thể gây khó chịu trong thời gian đầu, cần làm quen.

Trải nghiệm chơi game

Model 10s Pro sẽ bị ép chạy hết công suất trong các bài kiểm nghiệm hiệu năng, dẫn đến nóng ran khung viền. Còn trong thực tế, đa số trò chơi hiện có không làm khó được chiếc máy. Hầu hết thời gian nó chạy với mức công suất trung bình, ngay cả với những tựa game nổi tiếng đốt phần cứng như Wuthering Waves hay Zenless Zone Zero.

Một số tựa game 3D thế giới mở vẫn bị giới hạn tại 60 FPS. Nếu được giải phóng về phần mềm, mẫu REDMAGIC 10s Pro hoàn toàn đáp ứng được số khung hình cao hơn. Ví dụ, Wuthering Wave, một trong những game di động nặng nhất hiện tại, được chơi tốt ở mức thiết lập 90 FPS.

Biểu đồ FPS khi chơi game bằng REDMAGIC 10s Pro, đo bằng phần mềm PerfDog chuyên dụng.

Thực tế sử dụng, chiếc máy phục vụ tốt toàn bộ các tựa game tôi hay chơi, Liên Minh: Tốc chiến đạt mức 120 FPS. Trò chơi từng là thước đo sức mạnh của điện thoại cao cấp như PUBG Mobile cũng không làm khó được điện thoại này. Tại các thiết lập cao nhất, máy vẫn trả về 120 FPS ổn định.

Nhà sản xuất cung cấp thêm hàng loạt tùy chọn hỗ trợ cho game thủ bằng phần mềm, phím cứng. Với nút trigger trên thân, người dùng được phép gán thêm các tác vụ trong game mobile. Qua đó, chủ máy hơn hẳn người bình thường hai vị trí để thao tác, có lợi ở các dạng game MOBA, bắn súng.

Sản phẩm có hàng chục tính năng hỗ trợ chơi game.

Người dùng còn có thể khai thác công cụ hỗ trợ để nhận diện kẻ địch, thêm hồng tâm, co giãn tỷ lệ màn hình. Với người chơi game lấy thành tích, những phương tiện này không khác gì cách “hack game” khi chủ máy có thêm nhiều lợi thế hơn đối thủ.

Phần mềm của sản phẩm quốc tế được cài sẵn Google, có Gemini và Circle to Search. Các công cụ hỗ trợ vẫn được cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn còn một số lỗi dịch thuật, gây khó khăn cho người mới làm quen.

Dành cho ai?

Là sản phẩm chuyên game, REDMAGIC 10s Pro nhắm đến đối tượng đặc thù, có nhu cầu cao ở tác vụ này. Đây cũng là lựa chọn duy nhất trên thị trường có thể đáp ứng được nhu cầu của người chơi “hard core”. Giá bán của model này cũng được thiết lập ở mức dễ tiếp cận. Khoảng giá 18 triệu đồng của nó rẻ hơn đáng kể với flagship trên thị trường.

Ngoài ra, người dùng thích sưu tầm, thêm trải nghiệm độc lạ, không “đụng hàng” cũng có thể lựa chọn sản phẩm này. Không chỉ có chơi game, máy sở hữu thiết kế nổi bật, hai mặt phẳng hoàn toàn. Đây cũng là dòng điện thoại hiếm hoi còn giữ công nghệ camera ẩn ở mặt trước, tạo trải nghiệm xem trọn vẹn.

Ngược lại, người dùng chỉ cần sản phẩm an toàn, quen thuộc, iPhone 15 Plus hoặc Galaxy S25 là lựa chọn phù hợp.

Tác giả: Hà Mi

Nguồn tin: znews.vn